Segundas jornadas sobre síndrome de Down en la ciudad

Durante la tarde del jueves se realizó una charla dirigida a médicos y profesionales de la Salud sobre el Síndrome de Down, a cargo del pediatra Eduardo Moreno Vivot. Este evento fue organizado por la agrupación Todos los Chicos y contó con el apoyo de Región Sanitaria II y la Municipalidad de Trenque Lauquen.

El intendente municipal, Miguel Fernández, estuvo presente en la charla y fue el encargado de realizar la apertura. El jefe comunal agradeció a Moreno Vivot su presencia en Trenque Lauquen y también le agradeció “por tratar de que los que participamos del sector salud podamos aprender más. En esta ciudad hay un grupo de vecinos que trabajan mucho en esta temática y se la pusieron al hombro para difundir y seguir trabajando”.

Luego comenzó la exposición donde Moreno Vivot comenzó manifestando la idea de que “una persona con síndrome de Down es una persona con nombre y apellido, no un diagnóstico médico”.

n A tener en cuenta

La exposición se basó principalmente en los primeros años del niño y el acompañamiento del médico pediatra, a partir de eso, Moreno Vivot planteó algunos puntos para que los profesionales presentes tengan en cuenta al momento de relacionarse con un paciente con Síndrome de Down y su familia.

Entre esos puntos, el profesional hizo hincapié en los siguientes:

n “El síndrome de Down no es una enfermedad, sino una condición. Un cromosoma de más genera un desbalance genético, una forma de hablar, de sentir, de caminar, diferente”.

n “No hay culpables. Es una alteración genética”.

n “No hay grados de este Síndrome, se tiene o no se tiene”.

n “Es una condición que siempre se cursa con discapacidad intelectual”

n “Se trata de personas que con nosotros, tienen más similitudes que diferencias”.

n “Las personas con Síndrome de Down pueden tener una vida social plena, trabajar y vivir de manera autónoma”.

n “Los médicos debemos hablar desde lo positivo. No transmitir miedo”.

n Charla abierta

Durante su exposición, Moreno Vivot cuestionó su propia formación académica en relación con el Síndrome, y a partir de ahí instó a los pediatras presentes a buscar información sobre el tema.

Más tarde se realizó una charla abierta a la comunidad, también en el Centro Cívico donde se plantearon “Los conceptos erróneos del Síndrome de Down. Derribando mitos”.

El cronograma continuó ayer con varias actividades y para hoy está prevista una charla de 9 a 11.30 dirigida a padres y familiares de personas con SD en el Centro Cívico y más tarde, de 14.30 a 19.30, consultorio. Los turnos podrán solicitarse al número 02392 – 15408455.