Según Pereda “la adhesión al paro está siendo masiva”

El cese de comercialización de carne y cereales impulsado por las entidades agrarias en rechazo a la suba de retenciones a la soja llega a su tercer día y según el presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, Matías Pereda, la adhesión a la misma ha sido muy alta.

Al respecto sostuvo que en las primeras dos jornadas del paro pero principalmente en el día de ayer prácticamente no hubo ingreso de hacienda al Mercado de Liniers mientras que el movimiento de cereales en los puertos fue casi nulo.

En este sentido Pereda sostuvo que a nivel local el apoyo de los productores a la iniciativa ha sido muy grande al tiempo que señaló que gran parte de la comunidad acompaña la protesta principalmente “para decirle al Estado basta con la suba de impuestos”.

n Adhesión

En diálogo con La Opinión, el presidente de la SRTL, Matías Pereda se refirió a la adhesión que está teniendo la medida de fuerza impulsada por el sector y destacó que “es muy alta y la forma de medirla es el hecho de que el martes no entró hacienda al Mercado de Liniers. El lunes algo entró pero por alguna carga del domingo pero el martes no entró nada de hacienda y se espera que el miércoles y el jueves tampoco”.

Y agregó que “los movimientos de cereal a puerto también son mínimos así que de alguna forma el acatamiento al paro está siendo masivo”.

Ayer por la noche la Comisión Directiva de la SRTL se reunía como todos los martes para tratar diversos temas entre ellos la marcha de la medida de fuerza que según adelantó el dirigente “se está llevando a cabo con normalidad con muy buena adhesión de los productores que están todos de acuerdo porque nadie está cargando”.

n Apoyo

En cuanto a la repercusión que provoca la medida de fuerza en el resto de la sociedad Pereda sostuvo que “hay un apoyo que me parece interesante porque veo que son muchos los que apoyan la medida. En realidad notamos que el apoyo es para decirle al Estado basta con la suba de impuestos, eso es lo que yo veo que sucede en general. Y está bueno. Vemos que la gente sobre todo nos acompaña en eso de decirle al Estado basta”.

Y añadió que “otra cosa que se ve pero en menor medida es que la suba de impuestos al sector no afecta solo a los productores si no a toda la cadena en Trenque Lauquen. Para mí eso la gente lo ve, pero menos de lo que se debería ver. Muchos creen que afecta solo al productor, pero de a poco ya empiezan a ver que también afecta a muchas actividades”.

n En Liniers

El impacto de la medida de fuerza dispuesta por el sector agropecuario se vio reflejada ayer cuando en el Mercado de Liniers se registró un ingreso mínimo de hacienda. Tras una oferta importante el lunes, los productores mostraron el martes su adhesión a la medida en contra de la suba de retenciones a la soja.

Según informó el sitio web Noticias Agropecuarias sólo 255 vacunos fueron a remate este martes en el Mercado de Hacienda de Liniers, fiel reflejo de la adhesión de los ganaderos al cese de comercialización iniciado este lunes y hasta el jueves a la noche por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias en contra de una nueva suba de retenciones a las exportaciones de soja.

Los animales ingresaron en 7 camiones provenientes todos desde la provincia de Buenos Aires. En tanto que el lunes, el ingreso de vacunos había sido numeroso (más de 2.500 cuando generalmente no alcanza los 1.000) debido a que los productores que ya habían obtenido la guía sanitaria para el traslado de los animales concretaron el envío durante el domingo, antes de la 0 del lunes, cuando se iniciaba la medida de fuerza.

Los operadores del mercado calculan que la medida de los ruralistas repercutirá en el Mercado de Liniers también el viernes, día en que se levanta el cese de comercialización pero que no tendría animales, los cuales deben arribar a la plaza del barrio de Mataderos (en la ciudad de Buenos Aires) durante el jueves.