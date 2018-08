Según Font, Cambiemos+ va a ser “castigado” de forma dura por los votantes

El presidente del Comité Radical de Trenque Lauquen, Francisco “Pepe” Font, reconoció que “tenía más claro que muchos otros” que se iba a dar una ruptura como la que se dio este martes dentro del bloque Cambiemos del HCD y fue crítico con la postura del grupo de Claudio Figal.

“Por un lado creo que Claudio no aceptó haber sido derrotado por Miguel en las elecciones, porque enseguida le puso un plazo de seis meses para evaluar la gestión, como si fuera oposición, porque eso no se le hace a alguien de un mismo partido. También se opuso a algunas iniciativas como la tasa de sanidad y si no hubo una ruptura antes fue porque Miguel (Fernández) y Alfredo Zambiasio manejaron bien las cosas. Y en segundo lugar creo que Claudio piensa que yendo por dentro en una nueva contienda con Miguel será perdedor, porque es difícil ganarle a alguien que está en el Ejecutivo, por eso me parece que planea ir por fuera”, evaluó agregando que el grupo de Figal “no tiene en cuenta que a los radicales que han intentado hacer esto les ha dio mal ni que el radicalismo no perdona estas cosas”.

“Complica la gobernabilidad”

Por otro lado, Font manifestó que “había sido reacio a que Figal sea presidente del Concejo porque era premiarlo por no participar en la organización del Comité, donde no iba”. Y también resaltó que esta situación “complica la gobernabilidad, aunque mucho más que esto no va a pasar ya que las peores consecuencias las van a tener Claudio y su grupo, porque esto se va a tener en cuenta a la hora de votar y van a ser castigados duramente”.

También el dirigente señaló que en lo personal la cuestión le duele. “Hemos hecho mucho esfuerzo los que no cobramos nada, algo que los que no están de a pie no compensan, y esto a uno lo pone mal”, afirmó.

Elecciones

Además Font se refirió a las elecciones internas, que se darán en octubre para el radicalismo, y destacó conocer la posibilidad de que la ex concejal Pierina Danda encabece una lista ligada a Figal. “Pierina Danda es del grupo de Claudio, no ejerce concejalía ni cargo en el Ejecutivo y estaría libre, pero con esta movida no les va a ir bien. Pierina no ha colaborado con el partido y la gente va a tener en cuenta eso”, remarcó, aclarando que su grupo irá por esas elecciones aunque no está definido si él volverá a encabezar la lista, refiriéndose a que si hay un joven con ganas y que provenga del riñón de su grupo y tenga la misma vocación, va a estar representándolos.

Para cerrar, Font dejó en claro que va a respaldar “totalmente” a Miguel Fernández en su carrera a las elecciones de 2019. “Miguel salió de nuestras filas y el grupo está totalmente detrás de él. Siempre hay criticas, que son internas, pero estamos totalmente con él”, concluyó.