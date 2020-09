Según Fernández, el sistema de salud sigue sólido

El intendente municipal, Miguel Fernández, brindó esta mañana (lunes) una conferencia de prensa para actualizar los datos epidemiológicos del distrito relacionados con la pandemia de Covid-19 y anunciar la realización de una reunión del Comité de Emergencia con el fin de analizar y decidir la adopción de nuevas medidas, en un trabajo articulado con el Gobierno provincial teniendo en cuenta el “aumento exponencial” de los casos que se vienen registrando en el partido de Trenque Lauquen.

♦ Principales puntos:

– Por el momento las actividades se seguirán desarrollando como hasta ahora .

– “esta enfermedad tiene una evolución exponencial”, puntualizó.

– Fernández explicó que “hasta un punto los casos venían evolucionando de una manera lineal, los casos los teníamos pero el nivel de preocupación era relativamente bajo o controlable, pero a partir del día 6 de septiembre y con los 16 casos que se sumaron entre ayer a la noche (domingo ) y hoy (lunes) estamos sobre la línea exponencial del brote”.

– “El tiempo de duplicación de casos en Trenque Lauquen está en cinco (5) días, quiere decir que estimativamente vamos a llegar a 170 casos al 13 de septiembre, teniendo en cuenta la tasa de incidencia”.

♦ Sistema de salud sólido

Respecto de la situación del sistema de salud hospitalario Fernández aseguró que “no está presionado en cuanto a las camas, por eso estamos con un margen amplio, pero estamos ante una escala exponencial del crecimiento del brote”.

En detalle el Intendente informó: “Tenemos 47 camas extra hospitalarias (ex hotel Pailla Hue) de las cuales tenemos 18 ocupadas, en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) hay cinco (5) camas en total, de las cuales hay dos (2) camas ocupadas (en una hay un paciente Covid-19) y hay un (1) respirador en uso que no es de un paciente Covid-19. En la Unidad Coronaria hay siete (7) camas de las cuales hay tres (3) ocupadas por pacientes cardíacos y quedan cuatro (4) camas libres”.

Y añadió: “Hay otra área crítica con dos (2) camas que están desocupadas; en la Sala 4 que se está utilizando para los casos sospechosos, tenemos 20 camas en total de las cuales hay cuatro (4) ocupadas y 16 libres”.

Siguiendo con la explicación Fernández informó que “en la Sala 2, destinada a casos de Covid-19, hay 10 camas de las cuales seis (6) están ocupadas y quedan cuatro (4) camas disponibles; en la Sala 1 hay 22 camas, 17 ocupadas (pacientes generales) y quedan cinco (5) camas libres; la Sala 6 tiene 17 camas y una (1) sola ocupada y en la Guardia hay cuatro (4) camas que hasta ahora están vacías”.

Durante la conferencia de prensa Fernández no se mostró sorprendido con la decisión de Provincia de incluir a Trenque Lauquen a Fase 4 y en este sentido dijo que “el Jefe de Gabinete de Ministros me llamó el sábado para notificármelo, y le dijimos que estábamos al tanto porque era obvio que iba a pasar”. Y adelantó que “con toda esta información vamos a tomar las decisiones en forma articulada con el Gobierno provincial y con el Comité de Emergencia ampliado”.