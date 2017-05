Según Castrillón, “todavía no es el momento para hablar de candidaturas”

Uno de los principales referentes locales del GEN, Lucas Castrillón, se refirió a la actualidad de dicho espacio político y destacó que, como sucede a nivel provincial, se está conversando con el Frente Renovador en busca de un acuerdo que se convierta en la mejor alternativa de cara a las PASO del próximo 13 de agosto.

En este sentido el joven dirigente destacó: “Estamos teniendo encuentros con el sector de Hernán Albisu, con quienes además estamos trabajando conjuntamente en la campaña Bajemos los Precios”.

Y en cuanto a las posibles candidaturas sostuvo que “todavía no se ha hablado de ese tema porque primero se está en busca del armado de una plataforma política sobre la cual trabajar”, aunque reconoció que uno de los objetivos del espacio político que integra es lograr una banca en el HCD y un consejero escolar. “Estamos teniendo reuniones con el sector del Frente Renovador que lidera Hernán Albisu y también participamos de la campaña Bajemos los Precios conjuntamente con ese espacio político”, sostuvo Castrillón.

En tanto, en este sentido el entrevistado indicó que “la idea es seguir dialogando con ese espacio y trabajar en una construcción política que sirva para responder a las necesidades que tienen los vecinos”. Sin embargo reconoció que más allá de los contactos frecuentes con el FR, “el tema de las listas todavía no es algo que esté en conversación”, agregando: “Nosotros, como GEN, tenemos que terminar el armado de la estructura propia. Saber cuáles son las ambiciones particulares de los que integramos este espacio para tener bien definido eso a la hora del armado de listas. De todas maneras creemos que todavía no es el momento de hablar de candidaturas”.

N Interna

Por otra parte Castrillón se refirió al ingreso de Jorge Jordán a las filas del massismo y destacó que “en todo caso es una interna del Frente Renovador”. “Nosotros estamos teniendo conversaciones con un sector, que es el que lidera Hernán Albisu. Que se haya sumado (Jorge) Jordán me parece muy bueno, pero es un tema que debe resolver el FR internamente”, opinó.

Y con respecto a los objetivos planteados para las próximas legislativas, el dirigente sostuvo que “desde el GEN se va a continuar trabajando para lograr construir una alternativa política que pueda ganar las elecciones”.