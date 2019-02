Según Biolcati, en el campo hay “una decepción con Macri”

El ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, aseguró que en el campo hay “una decepción con Mauricio Macri” y afirmó que en los discursos presidenciales el Gobierno deja al sector “un poco olvidado”.

“Sumado a las cargas impositivas tan grandes que tiene el campo, cuesta mucho levantar cabeza”, destacó Biolcati en declaraciones a Radio La Red.

Para el dirigente rural, en el Ejecutivo Nacional “hay una enorme soberbia” y “se han cometido muchos errores no forzados y eso decepciona cuando se esperaba gente que conocía”.

“Se han hecho cantidad de mesas de ganadería y lechería y no se resuelve absolutamente nada”, disparó, al tiempo que se refirió a las obras que se prometieron y dijo que “no se hacen”.

De todas maneras, Biolcati consideró la posibilidad de elegir nuevamente la gestión de Mauricio Macri “si no surgiera una alternativa alejada del kirchnerismo, que le causa repugnancia al campo”.