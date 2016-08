Secuestraron 1600 kilos de muzzarella

El parte de prensa difundido ayer señala “… Coordinación de Zona de Seguridad Rural Pehuajó a cargo del Comisario Mayor Martignone Oscar Alberto juntamente con Comando de Prevención Rural Carlos Casares a cargo del Oficial Principal Osvaldo Muñoz, acorde a directivas emanadas de la Superintendencia de Seguridad Rural, realiza operativo control juntamente con personal del Ministerio de Agroindustria en ruta nro. 5 y ruta 50 de Carlos Casares, con la finalidad de prevenir de todo tipo de ilícitos y faltas en general, donde se intercepta una, camioneta Renault, Master, conducida por Francisco Sola, oriundo de la ciudad de Tigre, el cual transportaba 80 bultos de masa para muzzarella en bolsa, constatándose que los bultos transportado no poseen fecha de elaboración y vencimiento asimismo el transportista no posee Libreta Sanitaria.- Se procedió al decomiso de la mercadería por no poseer remito de transporte, fecha de elaboración y vencimiento.- Se instruyen actuaciones caratula epígrafe, con intervención de Ministerio de Asuntos Agrarios La Plata, a quienes se les remite directamente actuaciones labradas”.