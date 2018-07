Se volvió a aprovechar el día de compras con reintegro

Tuvo lugar ayer la segunda jornada dispuesta para este mes de la promoción con reintegros en algunos supermercados del 50 por ciento para pagos de hasta 3.000 pesos con tarjetas del Banco Provincia. Y nuevamente los supers locales adheridos tuvieron una circulación de clientes mayor a los días normales.

Quienes no aprovecharon la jornada de la semana pasada, o no habían cubierto el límite de compra de los productos incluidos en la propuesta, establecido en 3.000 pesos, pudieron ayer ser parte de esta alternativa con las tarjetas seleccionadas y en las firmas adheridas. En tanto, ahora, la iniciativa volvería nuevamente dos miércoles el próximo mes.

Y se puede añadir en referencia a ayer además que no sólo vecinos de Trenque Lauquen aprovecharon la promoción en los supermercados locales, sino que algunos llegaron desde otras localidades donde no hay firmas adheridas especialmente para poder hacer compras.

A tener en cuenta

Cabe recordar que bajo esta iniciativa el Banco Provincia repondrá el 50% de reintegro con un tope mensual de $1.500 a partir de compras de ciertos productos con las tarjetas Visa Débito, Visa Crédito y MasterCard Crédito de la entidad mencionada en locales de diversas cadenas, entre las que se encuentran al menos dos que operan a nivel local, como lo son La Anónima y la Cooperativa Obrera.

Y los productos alcanzados son alimentos en general (aunque con algunas pocas excepciones), frutas y verduras, cortes seleccionados de carne vacuna (tapa de asado, paleta y roast beef), todos los cortes de cerdo, bebidas sin alcohol y productos de limpieza, incluyéndose las propuestas de Precios Cuidados de todas las categorías previstas.

Por otro lado, un punto importante en esta nueva etapa de la promoción es que a la hora de pasar por la caja, al menos en algunos supers, los cobros discriminan el pago que tendrá reintegro del que no, y se pagan por separado.

En tanto, respecto a las devoluciones, se espera que las primeras se den a principios de la semana próxima, según lo estipulado, para aquellos que hayan pagado con tarjeta de débito el miércoles de la semana pasada, primer día en que se dio la promoción después de varios meses en Trenque Lauquen y muchas otras ciudades.