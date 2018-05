Se volverá a gestionar la compactación de vehículos secuestrados

El funcionario indicó que “ya se comenzó a trabajar en la identificación de los vehículos. Nos pusimos en contacto con la Provincia y la Nación con el objetivo de incluir este año los vehículos que están judicializados, los que están en la calle Roca y en la caminera”.

Asimismo, agregó que “la idea es que entren en la compactación los vehículos que se encuentran secuestrados desde diciembre de 2016 a diciembre de 2017. Para ello estamos trabajando con el Municipio de Rivadavia y de Pellegrini, para que conjuntamente juntemos todos los vehículos de la zona y, entre todos llamemos a la compactadora”.

En ese sentido, Serantes indicó que “la idea es avisar con tiempo, dadas las situaciones que aparecieron el año pasado, de gente que dijo que no se enteró. Estamos trabajando con los medios y, además, se notifica por edicto en el diario”.

En caso de los que deseen retirar el vehículo, el Director de Protección Ciudadana informó que “debe ser el titular, no sirve el boleto de compraventa ni sirve el 08 firmado por dueño anterior. Debe presentar cédula y titulo del auto o moto que va a retirar. Aquellos que no tengan intención de retirar el vehículo pueden acercarse a tránsito y hacer el abandono a favor del municipio y con esa constancia se da de baja a las deudas de multa o patente municipalizada”.

El funcionario destacó que se busca evitar el cúmulo de autos que se genera “sobre todo por los roedores. Sería bueno poder hacer la compactación más frecuente. Es necesaria esta limpieza y esta compactación”.