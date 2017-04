Se viene la segunda fecha

Del certamen están participando 8 equipos provenientes de instituciones locales, distritales y regionales, como los son el Club Progreso, Club Monumental, FBC Argentino “A” y “B”, CEF Nº 18 Mayores y Juveniles, CEF Nº 81 de Treinta de Agosto y Deportivo 17 de Tres Lomas.

El campeonato se disputa bajo el sistema de juego de “todos contra todos” y con 4 partidos por noche, comenzando a las 20 con el primer turno, siempre en las instalaciones del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo de Trenque Lauquen.

La Dirección de Deportes del Municipio, encargada de la organización y fiscalización del torneo, dispuso de 4 árbitros: Eduardo Toledo, Federico Navas, Nicolás Romero Lamaison y José María Igartúa y de esta forma se puso en marcha una parte del programa regional de desarrollo deportivo, que se lleva a delante desde la Dirección de Deportes del Municipio.

La primera fecha tuvo estos resultados, el Club Progreso venció por 2 a 0 al FBC Argentino “B”; el CEF Nº18 Mayores se impuso a Monumental en 2 a 1; el triunfo del Deportivo 17 de Tres Lomas ante el FBC Argentino “A” fue por 2 a 0 y luego la victoria del CEF Nº81 de Treinta de Agosto ante Juveniles del CEF Nº18, por 2 a 1.

Para mañana, y desde las 20 horas, estos serán los enfrentamientos: Monumental vs. Argentino “B” y Progreso vs. Deportivo 17 de Tres Lomas; y a las 21.15 Juveniles CEF Nº18 vs. Argentino “A” y CEF Nº18 Mayores vs. CEF Nº81 de Treinta de Agosto.

n El fixture

Completamos el fixture de lo que será este certamen, suministrado pro la Dirección de Deportes. La tercera fecha, para el viernes 19 de Mayo: Progreso vs. Monumental; CEF Nº18 Mayores vs. Argentino “A”; Juveniles CEF Nº18 vs. Deportivo 17 de Tres Lomas y CEF Nº81 Treinta de Agosto vs. Argentino “B”; la cuarta el 2 de junio: Progreso vs. Juveniles CEF Nº18; Argentino “A” vs. Argentino “B”; CEF Nº81 Treinta de Agosto vs. Monumental y CEF Nº 18 Mayores vs. Deportivo 17 de Tres Lomas; la quinta se jugará el 16 de junio: CEF Nº 18 Mayores vs. Juveniles CEF Nº18; Argentino “A” vs. Monumental; Progreso vs. CEF Nº 81 de Treinta de Agosto y Argentino “B” vs. Deportivo 17 de Tres Lomas; la sexta fecha tendrá lugar el viernes 30 de junio entre Progreso vs. CEF Nº18 Mayores; Argentino “B” vs. Juveniles CEF Nº18; Argentino “A” vs. CEF Nº81 Treinta de Agosto y Deportivo 17 de Tres Lomas vs. Monumental; y la séptima y última fecha el 14 de julio: Progreso vs. Argentino “A”; Argentino vs. CEF Nº18 Mayores; Deportivo 17 Tres Lomas vs. CEF Nº81 de Treinta de Agosto y Monumental vs. Juveniles CEF Nº18.