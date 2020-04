Se viene la segunda fecha virtual del Turismo Carretera

La Copa #TCenCasa de Turismo Carretera Virtual Solidario llevará a cabo su segunda fecha este domingo 19, con el circuito de Toay como escenario virtual. Y los pilotos de la ACTC, al igual que en la carrera donde se utilizó el trazado de Concordia, por la primera fecha, participarán desde los simuladores de sus casas.

La primera fecha fue ganada por Agustín Canapino, un experto en los simuladores. Y nuevamente fue anunciado Sergio Alaux en la lista de participantes, a pesar de que el propio piloto le confirmó a La Opinión que no es muy adepto a esta alternativa.

Por el lado del Súper TC2000, donde pilotos profesionales compiten junto a los mejores del mundo virtual, es justamente un joven gamer quien lleva el mando de la prueba. Se trata de Maximiliano Lazaeta el que ha logrado vencer a Agustín Canapino entre otros.

n Domingo

Pasado mañana en el TC se disputará una clasificación a tres vueltas, luego se desarrollarán dos series a cinco vueltas cada una, y por último, la final, a 18 vueltas. La jornada se llevará a cabo de 11 a 14 horas, y será televisada por Televisión Pública Argentina, el canal de Youtube y el Facebook Live de la ACTC.

El dinero recaudado por los sponsors de la categoría será destinado, una vez más, a la compra de insumos y equipos de seguridad para médicos y enfermeros argentinos.

En tanto, los pilotos que participarán en la carrera serán: Marcelo Agrelo, Sergio Alaux, Santiago Alvarez, Facundo Ardusso, Juan Cruz Benvenuti, Nicolás Bonelli, Juan Martín Bruno, Agustín Canapino, Matías Canapino, Jonatan Castellano, Juan Tomás Catalán Magni, Facundo Chapur, Diego Ciantini, Pablo Costanzo, Juan Bautista De Benedictis, Diego De Carlo, Josito Di Palma, Christian Dose, Gastón Ferrante, Norberto Fontana, Otto Fritzler, Esteban Gini, Andrés Jakos, Mauricio Lambiris, Christian Ledesma, Leandro Mulet, Carlos Okulovich, Leonel Pernía, Ian Reutemann, Matías Rodríguez, Alan Ruggiero, Juan Manuel Silva, Nicolás Trosset, José Manuel Urcera y Luciano Ventricelli, entre otros.

n Calendario

Hasta el momento, el calendario de competencias virtuales, tanto de Turismo Carretera como de TC Pick Up, tiene nuevas fechas confirmadas:

n 26 de abril – TC Pick Up (Autódromo Roberto Mouras de La Plata).

n 3 de mayo – Turismo Carretera (Villicum – San Juan).

n 10 de mayo – TC Pick Up (Toay – La Pampa).

n 17 de mayo – Turismo Carretera (Termas de Río Hondo – Stgo. Del Estero).

n 24 de mayo – TC Pick Up (Centenario – Neuquén).

n 31 de mayo – Turismo Carretera (Rafaela – Santa Fe).

n Pasó el TC 2000

Otro entretenido espectáculo y un campeonato al rojo vivo dejó la segunda fecha del Campeonato de las Estrellas del Súper TC2000 eSport, con el escenario de Centenario. Tan aplastante como previsible fue el triunfo de Maximiliano Lezaeta (Chevrolet), el campeón 2019 del Súper TC2000 eSport, que se llevó todo lo que estaba en juego en la segunda fecha, aunque el segundo puesto de Agustín Canapino (Chevrolet) dejó el certamen abierto para una definición emocionante en las dos fechas que restan.

Otra presentación de alto nivel ofrecieron los grandes pilotos del automovilismo argentino junto a los mejores simracers (pilotos virtuales) del país. Al igual que hace una semana usando el trazado de San Nicolás, los protagonistas entregaron un fabuloso espectáculo compitiendo con sus simuladores y desde sus casas, para entretener al público durante esta cuarentena con una carrera que se vio a través de las plataformas digitales de TyC Sports y en carburando.com.

Los apellidos famosos en el automovilismo real y los no tan ilustres en ese ámbito, pero de jerarquía en el mundo virtual, se volvieron a enfrentar. Y otra vez se volvió a imponer un simracer. Lezaeta cumplió con los pronósticos, luego de haber dominado en los entrenamientos previos y con holgura. El piloto del Juncos Racing eSport logró la pole position, se llevó el Sprint, ganó la carrera de punta a punta con comodidad y con récord de vuelta incluido, y además se trepó a la punta del campeonato.

Sin embargo, atrás se vio una verdadera batalla. Canapino (largó 3°) luchó toda la competencia contra otros dos veloces pilotos virtuales. En la largada le pudo arrebatar el segundo lugar a Juan Gómez (Renault). Luego debió exigirse para mantenerlos a ralla al propio Gómez y a Juan Bleynat (Honda), el ganador de San Nicolás con quien se intercambiaron el segundo puesto con maniobras exquisitas. En la vuelta final de la carrera, los dos gamers dieron una estupenda muestra de talento al pelear el tercer escalón del podio doblando casi todas las curvas con los autos a la par. Pero Gomez se impuso en el mano a mano.

Detrás de este grupo, también capturó la atención el duelo entre Bernardo Llaver (Chevrolet) y el campeón de la categoría, Leonel Pernía (Renault). Un interesante mano a mano que duró todo el Sprint y que continuó en la primera parte de la carrera, con lindas maniobras de superación. La pelea entre los dos pilotos oficiales le permitió a Exequiel Bastidas (piloto del TC 2000) y a Juan Angel Rosso (Honda) acercarse y mezclarse en la lucha. Hasta que Bastidas se pasó en un frenaje y le pegó a Pernía.

n Los mejores

Silencioso trabajo el del brasileño Víctor Franzoni (Juncos Racing eSport), que luego de recibir algunos toques pudo llegar en el octavo lugar, por delante de Moscardini (Honda), quien también tuvo una fecha complicada con distintos incidentes. Meritorio decimosegundo puesto de Juan Manuel Silva, el experimentado piloto de una generación que no creció con los simuladores y hoy intenta adaptarse a estas herramientas con gran profesionalismo. Al “Pato” le pegaron en el Sprint y en la final, y sin embargo vio la bandera a cuadros.

No fue un día con suerte para Facundo Ardusso, Matías Milla y Franco Vivian. El ex bicampeón del Súper TC 2000 sufrió una desconexión de Internet cuando iba a largar. Su compañero en Renault salió de la grilla de partida (largaba 10°) por un error involuntario y debió partir desde boxes, para abandonar más tarde. Y Vivian sufrió la rotura de su volante en plena carrera, luego de un muy buen Sprint, y en el despistarse golpeó a Leandro Juncos.

Luego de la cita con el escenario de Centenario, el certamen del Súper TC 2000 eSport quedó con dos pilotos empatados en la cima de las posiciones. Bleynat y Lezaeta lideran con 41 puntos. Detrás los siguen Gómez, con 36; Canapino sumando 34; Girolami, 32; Borda, 31; Moscardini y Franzoni, 25; Llaver, 24 y Pernía, 21.

La tercera fecha se correrá el próximo domingo, con el circuito 9 del Autódromo de Buenos Aires como propuesta.

Se cumplió así la primera mitad del Campeonato de las Estrellas. El automovilismo es el deporte que más acerca lo virtual a lo real por el nivel de realismo de su eSport. Y en esta cuarentena, se ha convertido en una interesante herramienta de entrenamiento para los pilotos y de entretenimiento para los amantes de las carreras.