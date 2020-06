Se trabaja en el mantenimiento de establecimientos educativos locales

El Ministerio de Educación de la Nación proyecta que el regreso a clases presenciales sea, en la mayor parte del país, en agosto, una vez finalizadas las vacaciones de invierno. La cartera, en conjunto con el Consejo Asesor para el regreso presencial a las aulas, presentó un protocolo que espera la semana próxima ser aprobado por el Consejo Federal de Educación, el Consejo Interuniversitario Nacional y por el Consejo Rectores de Universidades Privadas. Según explicaron el ministro Nicolás Trotta y el director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y responsable del Consejo Asesor, Diego Golombek, el regreso a clases será con uso obligatorio de tapaboca, manteniendo siempre un metro y medio de distancia interpersonal, con aulas con pocos alumnos bajo la modalidad de “aula burbuja”, y sin actos ni encuentros. Además las instituciones deberán contar con las condiciones edilicias básicas y con los elementos de higiene necesarios.

En este marco desde del Consejo Escolar de Trenque Lauquen indicaron que aún no hay información oficial al respecto aunque destacaron que durante la pandemia se continúa trabajando en el mantenimiento de los establecimientos educativos para que en el caso de que la vuelta a las aulas sea una realidad, se encuentren en buenas condiciones.

Arreglos

La posibilidad de una vuelta a las clases presenciales en el mes de agosto anunciada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, es por ahora eso, una posibilidad, al menos así se marca a nivel local ya que según indicaron desde el Consejo Escolar aún no hay información oficial al respecto.

De todas maneras desde el organismo indicaron que a pesar de la pandemia se continuó trabajando en lo vinculado a la infraestructura de los distintos establecimientos educativos, verificando por ejemplo si las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado, si existen pérdidas de agua o algún otro inconveniente “menor” que actualmente están siendo solucionados.

El objetivo es que las escuelas se encuentren en condiciones de recibir a los alumnos en el caso de reanudarse las clases presenciales.

Protocolo

La vuelta se haría con un sistema mixto: los alumnos irán algunos días a la escuela y otros días seguirán estudiando desde sus hogares. Y en el caso de confirmarse un caso positivo de Covid-19 dentro de la institución, se deberá cerrar el establecimiento y realizarse una exhaustiva desinfección.

El protocolo del regreso a clases aún está en etapa de revisión, aunque el mismo incluiría dos partes: una dedicada al “antes de abrir las puertas” y otra al “una vez abiertas”. En la primera especifican que deberá haber capacitaciones para el personal docente y no docente; que se deberá preparar a las familias a través de una campaña en las cuestiones sanitarias vinculadas al Covid-19; desarrollar un plan de mantenimiento preventivo; asegurarse de contar con los insumos necesarios y adecuar las aulas para lograr el distanciamiento necesario, entre otras.

En el segundo grupo de indicaciones explican que deberá haber protocolos de ingreso y egreso a los establecimientos, como para el uso de transporte público y escolar. Se requerirá también mantener el constante distanciamiento social de un metro y medio y el uso de tapabocas. A su vez, detallaron que deberán cumplirse protocolos ante la confirmación de un caso positivo, y se deberán desarrollar estrategias para que quienes no puedan asistir a la escuela puedan continuar de manera virtual.

Según explicaron, estos protocolos mínimos “se adaptarán a las realidades locales y están nutridos de la experiencia por la que han atravesado otros países”.

La comunidad educativa opina

“La salida de la pandemia debe

ser una construcción colectiva,

el regreso a la escuela también”

Luego de que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, diera a conocer a los medios nacionales la confección de un protocolo de seguridad e higiene que permitiría una vuelta a clases el próximo mes de agosto, La Opinión decidió consultar a docentes de Trenque Lauquen para conocer su opinión sobre esta posibilidad y su potencial aplicación a nivel local.

Y si bien la semana pasada la inspectora jefa distrital de Educación, Alejandra Marino, informó que aún no hay una fecha “probable ni estimativa” para una vuelta de clases en el distrito, son muchos los docentes que consideran que la posibilidad de retomar las clases presenciales luego de las vacaciones de invierno puede ser factible siempre y cuando se tomen todos los recaudos necesarios para cuidar la salud de alumnos y profesores. Asimismo, hay otros que aún creen prematuro volver a las aulas en poco más de un mes.

Opiniones

Daniela comentó: “Creo que el regreso a clases debe ser analizado por todos los actores de la comunidad educativa. Y esta vuelta a las aulas debe realizarse con estricto cumplimiento de los protocolos que tengan en cuenta las condiciones edilicias, elementos de higiene y capacitación para los docentes que garantice que esos protocolos se puedan cumplir. Hay que considerar también que en muchos países de Europa u Oriente se volvió a clases y hubo brotes, una posibilidad de la cual ningún lugar está exento”.

En tanto, Marcela expresó: “Si se toman las medidas necesarias y no hay riesgos me parece bien volver a las clases presenciales y que el sistema educativo se vaya normalizando. A los adolescentes les haría bien recuperar el contacto con sus compañeros. Este año me ocurrió la particularidad de tener que dar clases a alumnos que no he conocido, y sería bueno poder conocerlos”.

Gisela, por su parte, consideró apresurada esta posible vuelta a clases. “Me parece que pensar el regreso a las aulas en agosto es anticipado porque creo que no están dadas las condiciones para que eso suceda ni en lo que respecta a la continuidad pedagógica ni en lo referente al cuidado de la salud”, señaló.

Gremios

Marina Planas, secretaria general de Feb, y Claudia Azpiroz, secretaria gremial de la Unión de Educadores Bonaerense de Trenque Lauquen, dieron su parecer al respecto. En primer lugar, aclararon que “con respecto a los protocolos que el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, dio a conocer a través de los medios de comunicación, no es una comunicación oficial que haya llegado ni tampoco a los Consejos Escolares e instituciones”.

Asimismo, señalaron que “hablando en un ‘supuesto’, nuestro distrito se encuentra en una Fase 5, habría que ver qué dicen los protocolos y analizar si estarían dadas las condiciones de iniciar las clases en agosto”. “Creemos necesaria la vuelta a clases, los docentes y las familias han realizado un enorme esfuerzo, pero nada reemplaza la escuela. Vemos con preocupación que toda esta situación siga aumentando y profundizando las desigualdades que la educación ya tenía. Muchos alumnos tienen dificultades en la conectividad y en los recursos necesarios para afrontar este ‘aprendizaje digital’”, señalaron.

Por su parte, desde Suteba, su secretaria general, Susana Martínez, comentó: “Considerando que la escuela es una institución que actúa como organizadora social en un contexto de desestructuración de la vida social, es sumamente importante tener en cuenta este aspecto para consolidar las formas de transitar este tiempo histórico, y entender que es imprescindible que la construcción del regreso a la escuela sea un proceso colectivo, el cual debiera ser analizado y construido colectivamente desde la institucionalidad estatal con los trabajadores de la educación, a través de sus organizaciones sindicales, en un proceso de establecimiento de consensos sociales y educativos, en el marco de la política sanitaria, garantizando desde el Estado todos los aspectos necesarios para que cada escuela pueda sostener el cumplimiento del protocolo”. Tras esto sostuvo que “la salida de la pandemia debe ser una construcción colectiva, el regreso a la Escuela también”.