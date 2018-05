Se suspendieron todos los partidos de la tercera fecha

Los mismos, afectan desde las categorías infantiles hasta primera división, como así también los partidos de Senior que se jugarían hoy. Se recorrieron los campos de juego y se notaron que las canchas no estaban en óptimas condiciones, además, el clima no tiene miras de mejora.

Por la tarde del sábado se iban a disputar partidos de inferiores como así dos partidos adelantados de primera y tercera división ya con los nuevos horarios, habituales de invierno. A las 13.30 tercera y 15.30 primera tanto en la cancha del “Indio” del Parque y Foot Ball Club Argentino. Atlético Trenque Lauquen, quien no ha podido sumar unidades en estas dos fechas, iba a recibir a Ferro Carril Oeste. Mientras que el “Decano”, quien tampoco ha podido cosechar victorias, sería local ante Giat de Beruti. Además, tampoco se desarrolló el encuentro de fútbol infantil que iba a llevarse a cabo en la ciudad.

El domingo, la fecha se iba a completar con las inferiores de los equipos que juegan el adelantado y los tres partidos de primera y tercera división. Huracán, que quiere seguir sumando de a tres, chocaría ante Las Guasquitas en la cancha del Complejo Polideportivo y su par pellegrinense iba a hacer lo propio frente al Club Progreso en cancha de Ferro. El encuentro entre equipos locales por la tercera fecha debería haberse dado entre Monumental y Barrio Alegre.

Con dos partidos disputados, el Torneo Apertura de la la Copa “Luis Odriozola” por el Centenario Club Ferro Carril Oeste, tiene a dos punteros en primera división. Atlético Pellegrini y Huracán están en lo más alto con 6 unidades seguidos por Club Progreso y Giat con 4 unidades. Barrio Alegre, Ferro, Monumental y Las Guasquitas han sumado 3 puntos.