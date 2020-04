“Se siente algo de tranquilidad para esos ocho atletas nacionales que estaban pensando en los Olímpicos”

Este lunes 30 de marzo el Comité Olímpico Internacional anunció que los Juegos Olímpicos de Tokio -inicialmente previstos para el próximo 24 de julio y que fueron aplazados la semana pasada- se harán en fechas similares durante el 2021: se inaugurarán el 23 de julio de 2021 para culminar el 8 de agosto, con la participación de 11 mil deportistas de 206 países en 33 disciplinas.

Y el ex atleta Germán Lauro habló con La Opinión en cuanto al presente del atletismo nacional y las decisiones tomadas en la Confederación Argentina (CADA). Asimismo remarcó que la postergación de los Olímpicos lleva cierta tranquilidad a los deportistas que buscan un lugar, pero la pandemia y la cuarentena obligatoria sigue afectando al resto de los atletas nacionales.

“Se siente algo de tranquilidad para esos 8 atletas nacionales que estaban pensando en los Olímpicos y que ahora ya pasó la incertidumbre, pero la cuestión también pasa por el resto, ya que no se sabe si se perdió o no el año. No se sabe cuándo habrá competencias. Hoy por hoy desde la Confederación se pensó en suspender todo y reprogramar todo el calendario, para mitad de año en adelante. Ahora empezamos además la etapa invernal y es imposible hacer competencias”, explicó.

n Tiempo

Debido a que se trata de la estación más calurosa, es muy probable que se mantenga la decisión adoptada para este año, de llevar las pruebas atléticas de maratón y marcha a la ciudad de Sapporo, con un clima más favorable. Por motivo de la pandemia de coronavirus, la actividad deportiva mundial está paralizada desde mediados de marzo, así como los entrenamientos de los atletas. Y faltaba completarse un importante tramo en las fases clasificatorias.

En el caso del atletismo, World Athletics ya garantizó que sus deportistas clasificados mantendrán ese derecho para los Juegos en el 2021. En el caso del atletismo argentino, hay tres valores que han logrado marcas mínimas: son los maratonistas Joaquín Arbe, Eulalio Muñoz y Marcela Gómez.

También este lunes, World Athletics comunicó: “Respaldamos las fechas del 2021 para los Juegos Olímpicos, anunciadas por el COI y el Comité Organizador. Esto les da a los atletas el tiempo necesario para volver a sus entrenamientos y competiciones”.

También WA señala que trabajará con la organización del Campeonato Mundial (Eugene-Oregon 2021) para buscar una nueva fecha de este evento, en 2022.

n Marcela Gómez

Argentina tenía hasta el momento tres atletas clasificados a Tokio. Los tres maratonistas, Joaquín Arbe, Eulalio Muñoz y Marcela Gómez. Los tres mantendrán su clasificación para el 2021. Fue Gómez quien, en las redes sociales, mandó un claro ejemplo de lo que es importante en este momento.

A fines de febrero, en Sevilla, la atleta argentina Marcela Cristina Gómez batió el récord nacional de maratón que tenía más de dos décadas de vigencia y consiguió la marca mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio. Una verdadera hazaña y que le permite junto a los también maratonistas Joaquín Arbe y Eulalio Muñoz ser los atletas argentinos que ya cuentan con esos índices. Con motivo de la postergación de los Juegos, Marcela envió este mensaje a través de Facebook: “Hace exactamente un mes completaba la Maratón de Sevilla, prueba en la cual no solo conseguí quebrar uno de los récords más antiguos de mí país, sino también conseguí la marca mínima exigida para poder representar a mi país en la próxima cita Olímpica. Trabajé muy duro y con mucha convicción para conseguir esa marca que me acerque al sueño de todo atleta: estar en los Juegos Olímpicos. Y hoy el sueño de los Juegos es en lo último que estamos pensando, el pensamiento ahora es de empatía, solidaridad y cuidado, y en medio de todo esto una noticia sensata: los Juegos se postergan”.