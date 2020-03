Se reunió el Comité de Emergencia Covid -19 y se siguen tomando medidas en distintos ámbitos

La primera reunión del Comité de Emergencia Covid -19 –creado por el decreto nº 493/2020- se realizó ayer en el despacho del intendente municipal, Miguel Fernández, con el objetivo de trabajar en conjunto, acordar medidas y protocolos sanitarios a seguir, ante la pandemia de coronavirus.

Además desde el municipio se dio a conocer el cuarto informe como se viene haciendo habitualmente en el que se pone de manifiesto que en Trenque Lauquen no hay casos sospechosos y hay 106 personas en cuarentena. Además se informa que en 30 de Agosto hay 11 personas en cuarentena y hay una persona en Beruti.

En la reunión del Comité de Emergencia, además del jefe comunal, por el municipio estuvieron presentes los funcionarios Gustavo Marchabalo, Alfredo Zambiasio, Sergio Valente, Cristina Ferster, Victoria Domínguez y Nicolás De Paulo. También asistieron el presidente del Concejo Deliberante, Alberto Rodríguez Mera; el consejero escolar Augusto González; la jefa Distrital de Educación, Alejandra Marino y por Bomberos Voluntarios, Claudio Villavicencio.

Asimismo, por policía concurrieron Marco Arregui y Claudio Bartolomé y por el Hospital Municipal “Pedro T. Orellana”, Jorgelina Lasuén, Sara Luna, Isabel Fernández Quintana, Leticia Arce y Mariana Calderón.

n En Provincia

Según el cuarto informe municipal, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires fueron notificados 321 casos con infección respiratoria aguda y sospecha de virus emergente: 98 habían tenido contacto cercano con infectados confirmados. De ese total, 16 fueron confirmados, 106 se descartaron, 32 se invalidaron por no cumplir con la definición de caso sospechoso y 171 aguardan resultados de laboratorio.

De las 98 que habían tenido contacto con casos confirmados de Coronavirus, 14 presentaron síntomas y todavía se encuentran en evaluación, 4 finalizaron el seguimiento sin síntomas, 5 se invalidaron y 75 se encuentran actualmente bajo aislamiento domiciliario y seguimiento.

Además recuerda que el teléfono de consulta, que funciona las 24 horas del día es el (2392) 41-5000.

n Casa del Niño

Por otro lado se informó que no habrá actividad en Casa del Niño, Programa Envión ni Jardines Maternales Municipales, según las últimas medidas adoptadas debido a la pandemia de Coronavirus. Sin embargo, se destacó que la asistencia alimentaria seguirá otorgándose y por eso desde ayer el Municipio envía a domicilio las viandas que se entregaban en las instituciones, según confirmó la subsecretaria de Desarrollo Humano, Cristina Ferster.

La funcionaria informó que “en relación a los hogares de adultos mayores se restringen las visitas. Además, quedan suspendidos los viajes a Buenos Aires y La Plata hasta próximo aviso”.

En relación a la atención en la Subsecretaría que funciona en 25 de Mayo 44, entre Villegas y San Martín, informó que “los pedidos que sean por materiales o trabajo, quedan suspendidos y se recibirán después de que se solucione esta problema. El teléfono de consultas de la oficina es (2392) 49-5502. Todas aquellas consultas que puedan ser evacuadas, les pedimos que las hagan por teléfono”.

n Defensa del Consumidor

En este marco el área de Defensa del Consumidor emitió una Resolución disponiendo “la suspensión de las audiencias fijadas desde el día 17/03/2020 hasta el 31/03/2020 inclusive”.

En su artículo segundo otorga a quienes hayan sido denunciados la facultad “de presentar el correspondiente descargo de manera electrónica al mail “consumidortl@gmail.com”, debiendo ratificar las presentaciones finalizada la suspensión”.

n Empleados municipales

El secretario de Legal y Técnica del Municipio, Gustavo Marchabalo, indicó que “a partir del viernes se tomaron medidas y se decidió suspender las actividades culturales, deportivas y culturales, invitando a los privados a hacer lo mismo. El viernes a la tarde, la policía recibió instrucciones para tomar medidas respecto de los locales nocturnos”.

Además indicó que “tuvimos una reunión de Gabinete y se habló de la posibilidad de tomar medidas respecto del personal municipal para cuidar la salud de nuestros compañeros de trabajo. En las próximas horas se realizará la resolución. Tiene que ver con dispersar el deber de concurrir al lugar de trabajo para personas de más de 65 años y problemas de salud. Entre los 60 y 65 años, será opcional”, entre otras cosas.

n Supermercados

La subsecretaria de Producción y Desarrollo Económico, Clarisa Fabris, mantuvo reuniones con distintos actores de la sociedad económica comercial: “Es necesario que empecemos a articular, porque se generarán distintas situaciones como la necesidad de atención en horarios especiales y deliverys”, dijo.

“Nos comunicamos con farmacéuticos, supermercados y mercados más chicos con la colaboración de la Cámara de Comercio. Buscamos transmitir medidas de orden nacional, para mejorar la situación de cada uno de nosotros. Estamos hablando del proceso de prevención dentro de los establecimientos: filas, circulación y cantidad de gente”, agregó.

La funcionaria pidió sentido común para atravesar esta situación. “No debe haber más de cinco personas en una fila y se debe establecer distancia entre persona y persona. Transitemos este momento con sentido común”.

n Farmacias

También las farmacias adoptaron algunas medidas para evitar la propagación del coronavirus, desde restringir la cantidad de gente que ingresa al establecimiento hasta atender directamente en la vereda.

En Farmacia Mayo, por ejemplo se autoriza el ingreso de cuatro personas por vez y se marcaron los puntos rojos con la distancia correspondiente entre las personas que están en el interior del comercio. También aconsejan pedir por teléfono aquellos medicamentos que no necesitan lo que se denomina receta archivada.

Además el Colegio de Farmacéuticos local dispuso que este fin de semana largo y el próximo haya dos farmacias de turno por fin de semana, la que ya está designada y una de refuerzo, que va a funcionar de 10 a 22.

n Banco Provincia

Banco Provincia dispuso una serie de acciones para que sus clientes utilicen los canales alternativos y reduzcan al máximo la concurrencia a las sucursales. En línea con las medidas de prevención por el Coronavirus, se busca especialmente que los adultos mayores no tengan que asistir al banco.

Desde hace seis meses los jubilados de ANSeS que perciben haberes en la entidad no deben realizar ninguna certificación de supervivencia. De esta manera, tanto los beneficiarios como los apoderados pueden cobrar a través de la red de más de 1.700 cajeros automáticos que el Banco tiene en el territorio de la provincia de Buenos Aires y CABA.

También informó que los adultos mayores que no puedan evitar ir a las sucursales tendrán prioridad de atención. Asimismo, para hacer más eficiente el uso de los cajeros automáticos, se amplió el monto de extracción diario para todos los clientes.

Para asistir al sector productivo, la banca pública bonaerense continúa otorgando créditos en condiciones especiales a través de las cuatro líneas de su programa RePyME. Entre la batería de medidas, el Banco anunció que proveerá guantes de látex al personal que manipula efectivo, reforzará la higiene de sus edificios y cajeros automáticos, y administrará el flujo de público dentro de sus sucursales para evitar aglomeraciones.

Para cuidar la salud de su personal, desde el lunes pasado la entidad otorgó licencia a sus empleados mayores de 60 años y a aquellos pertenecientes a alguno de los grupos de riesgo.

n Banco Nación

El Banco Nación también adoptó algunas medidas preventivas y aconsejó a sus clientes presentar todas las solicitudes de crédito a través de la web. Por consultas o reclamos piden comunicarse telefónicamente al centro de contacto: 0810-666-4444.

También como protocolo se estableció que se limitará el ingreso de clientes en general para mantener distancia preventiva entre personas a fin de evitar el contacto.

Se dará atención preferencial a jubilados de 10 a 12 derivando al resto de la clientela en horario posterior.

n Arba

En el marco de las medidas de prevención para contener la propagación del coronavirus (COVID-19), a partir del lunes los centros de servicio de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires sólo atienden a los contribuyentes que hayan solicitado previamente su turno por internet o teléfono.

La modalidad de atención con turno obligatorio apunta a evitar que se formen aglomeraciones de público en las oficinas, en especial porque quienes suelen realizar trámites presenciales en el organismo recaudador son los adultos mayores, que constituyen uno de los grupos de riesgo.

Para solicitar el turno web, los contribuyentes tienen que ingresar a www.arba.gob.ar o llamar al 0800-321-ARBA (2722), donde podrán programar día y horario de su visita, así como seleccionar el tipo de trámite que realizarán, lo que permitirá agilizar la gestión y organizar el número de asistentes al centro de servicio.