Se retoman las clases de actividad física al aire libre

Desde ayer se reanudó la posibilidad de realizar clases de actividad física al aire libre en Trenque Lauquen de acuerdo a un protocolo de seguridad diseñado por la Dirección de Deportes del Municipio, en el que se prioriza la salud y seguridad sanitaria de los docentes y alumnos que se desempeñan en el ámbito municipal en el marco de la pandemia de Covid-19.

También este es un nuevo paso que da el Municipio en el marco de la flexibilización iniciada de diferentes actividades, que se corresponden con el ingreso a la fase 5 de la cuarentena, denominada de Distanciamiento Social, en lugar de Aislamiento Social.

El protocolo establece las normas a cumplir para la reapertura de las actividades pertenecientes al municipio de Trenque Lauquen, con el fin de retomar el trabajo en las instalaciones municipales, acorde al decreto municipal, y a las habilitaciones vigentes respetando la distancia social necesaria con el fin de prevenir el contagio, en grupos reducidos, de no más de cinco alumnos (y un profesor), en turnos de 60 minutos, con la posibilidad de que cada alumno pueda llevar sus propios materiales de trabajo, y de esta manera, minimizar aún más el posible contagio.

“Es una novedad importante para aquellos que hacen trabajos de preparación física al aire libre, quienes a partir de ahora tendrán que pasar por la Dirección de Deportes para retirar el protocolo a cumplir, la planilla para hacer el seguimiento y la declaración jurada”, informó el titular de Deportes, Sergio Barbas.

El profesor destacó la importancia de completar la planilla de control “porque allí quedarán registrados todos los datos de las personas que desarrollen la actividad física, lo que permitirá hacer la trazabilidad y si aparece un caso rápidamente saber en contacto con quién estuvo esa persona”.

Las actividades se podrán desarrollar de lunes a sábados de 7 a 11 y de 13 a 17.

Protocolo

Los alumnos deberán tomar conocimiento del protocolo a utilizar y serán ellos mismos quienes firmarán el documento.

El profesor deberá confeccionar una planilla de control del alumnado, en donde se encuentren los datos personales de cada uno de los practicantes. Y se deberá presentar una declaración jurada emitida por el profesor o responsable a cargo de la actividad, en la cual él o la firmante asegure no ser portador de Covid-19 y no haber estado en contacto con personas contagiadas o con síntomas.

Al espacio a realizarse la actividad se podrá ingresar cinco minutos antes del comienzo de la actividad, no antes, con tapa boca colocado y habiendo desinfectado sus manos (alcohol al 70%).

Y una vez finalizada la actividad, se retirarán del espacio respetando las distancias, habiendo un límite de cinco minutos para retirarse del espacio.

Parapente

En otro orden, el titular de Deportes confirmó que las actividades de Parapente y Paramotor “hoy están habilitadas” y explicó que “si bien en un primer momento se había negado el permiso porque ante un eventual accidente se podía requerir la internación en Terapia Intensiva, quienes practican estas actividades asumieron el compromiso de atenderse en el sector privado en caso de accidente”.

Gimnasios

Por otro lado, Sergio Barbas informó que los propietarios de los gimnasios han comenzado a acercar la información solicitada a fin de procurar avanzar en una flexibilización de la actividad como se había propuesto en su momento. “Nos están entregando los protocolos y el croquis del lugar (Gimnasio), es decir dónde se ubicarían las personas para desarrollar la actividad y cuál es el distanciamiento que deben mantener”, informó Barbas.

A partir de contarse con esta información y en una próxima etapa se va a visitar cada lugar para determinar si el croquis cumple con lo que establece el protocolo y una vez que esté aprobado se pasan estos protocolos a las autoridades sanitarias y si ellos lo autorizan se estaría en condiciones de empezar a abrir algunos locales, se adelantó.