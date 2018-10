Se retiraron 60 pliegos para las 42 viviendas por Círculo Cerrado

La presentación al concurso -encuadrada en la Ordenanza n° 891/94 para la construcción por administración de viviendas por Círculo Cerrado-, está prevista para el martes 30 del corriente mes a las 10 hs.

Para una mejor organización operativa, el llamado a concurso por las 18 viviendas restantes a edificarse en las localidades de 30 de Agosto, Beruti, La Carreta, Girodías y Garré se realizará en los primeros días de noviembre.

Cada vivienda tendrá un costo de 1.110.000 pesos, incluido el valor del terreno y también las obras de infraestructura: cloacas, agua, cordón cuneta, tendido eléctrico, iluminación, entre otras.

El modo de pago será el siguiente: 210.000 pesos en tres cuotas iguales, de 70.000 pesos cada una. El saldo en 150 cuotas mensuales y consecutivas. Tanto la primera cuota como las siguientes hasta el 30 de junio de 2019 serán de 6.000 pesos.

A partir de junio del año que viene, el resto de las cuotas se ajustará en forma semestral por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), o la norma que más adelante pueda dictarse en su reemplazo.

El precio de la vivienda corresponde a la cotización vigente al presente mes de octubre.

Las obras se ejecutarán con el sistema de construcción tradicional en un plazo de 15 meses -período que empezará a correr a partir de la firma del último convenio- y cada una tendrá unos 56 m2., distribuidos en dos dormitorios, baño, cocina y comedor.

REQUISITOS

Quienes decidan presentarse deberán ser personas mayores de edad, hábiles para contratar y constituir una familia con o sin hijos, y tendrán que acompañar su propuesta con la siguiente documentación:

a. Declaración Jurada de no poseer otro inmueble. Es decir, la futura casa deberá ser destinada a vivienda única y de ocupación permanente.

b. Declaración jurada de ingreso mensual del grupo familiar, a efectos de evaluar su capacidad de pago.

c. Certificación que acredite domicilio no menor a dos (2) años inmediatos anteriores a la fecha en nuestro distrito. Aquellas personas nativas del partido de Trenque Lauquen, tendrán que demostrar residencia actual aunque el plazo fuere menor al mencionado.

d. Acta de compromiso en la que el beneficiario manifiesta conocer fehacientemente las condiciones, derechos y obligaciones que dispone la Ordenanza nº 891/94.

El valor del Pliego de Bases y Condiciones que se retira de la Oficina de Compras será de 200 (doscientos) pesos y las ofertas tendrán que presentarse en la mesa de Entradas del Palacio Municipal en sobre cerrado y hasta el 30 de octubre próximo las 10hs.

Los aspirantes, como ya se señaló, ofrecerán en concepto de pago anticipado la suma de 210.000 pesos a pagarse en tres cuotas iguales y consecutivas.

La primera a la firma del boleto de compraventa, la segunda en diciembre de este año y la tercera en enero de 2019. El resto de las cuotas se abonarán del 1 al 10 de cada mes en los meses subsiguientes, siendo la primera de 6.000 pesos.

El ajuste comenzará a aplicarse a partir de la cuota con vencimiento en julio de 2019 utilizando para ello el CVS que publica el INDEC, tomándose la misma base que para el resto de los planes de vivienda.

En caso que el número de ofertas válidas supere la cantidad de viviendas a adjudicar se realizará un sorteo, confeccionándose un listado de titulares y de diez suplentes para cubrir posibles vacantes por desadjudicación o renuncia.

Las adjudicaciones se harán sin especificar inmueble, el que se determinará al momento de la entrega mediante el mecanismo de sorteo.

Si algún integrante del Círculo Cerrado decide retirarse del mismo por cualquier razón que no sea por mora, se procederá de la siguiente forma: El interesado comunicará su determinación a la Municipalidad, que evaluará la petición y podrá devolver el dinero al renunciante.

En ese caso, el Departamento Ejecutivo corroborará el listado de suplentes y llamará a licitación para adjudicar la o las viviendas respetando los mecanismos ya previstos en la ordenanza.