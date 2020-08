Se restringen actividades y se suspenden las reuniones grupales, sociales y familiares por siete días

♦ El Intendente municipal, Miguel Fernández, anunció hoy (jueves) la implementación de restricciones por un período de siete (7) días, en principio, debido a la situación epidemiológica que atraviesa el distrito con cuatro (4) casos positivos de Covid-19 (tres en Trenque Lauquen y uno en Treinta de Agosto) y ante la imposibilidad, por el momento, de determinar los nexos epidemiológicos de los nuevos contagios.

Por lo tanto a partir de hoy (jueves) y por siete (7) días, período sujeto a la evolución del cuadro sanitario, se adoptan las siguientes medidas:

. Se suspenden las actividades grupales físicas, recreativas, culturales y sociales en espacios cerrados y abiertos (gimnasios, academias, yoga, baile, pilates, deportes, iglesias, etc.)

. Se suspenden también las reuniones sociales y familiares al aire libre o bajo techo.

. Se suspenden las ferias al aire libre o bajo techo.

. Se suspende la atención en restoranes y bares los viernes, sábado y domingo de 21 a 1hs.

“Estamos frente a un nuevo brote en Trenque Lauquen, y esto significa un nuevo desafío, pero este brote tiene características diferentes a las situaciones anteriores que hemos vivido,”, señaló el Jefe comunal, Miguel Fernández, en un mensaje que fue grabado en su domicilio por encontrarse cumpliendo el último día de cuarentena obligatoria tras su viaje a La Plata.

“El primer brote fue más fácil contenerlo y también el segundo, el del Penal (Unidad 20 Las Tunas), pero este brote que estamos cruzando ahora es un poco más difícil, no imposible de contener, pero más difícil, porque no podemos encontrar el nexo epidemiológico entre los casos y esto lo hace distinto a los casos anteriores”, precisó Fernández.

Además aclaró que en este momento “hay dos brotes, uno que se está llevando adelante en (la localidad de) Treinta de Agosto con personal policial dentro de la Comisaría y el segundo brote, el de Trenque Lauquen”.

Como señaló Fernández, “los casos sospechosos son los que en todo caso nos permiten saber cuál es la dinámica de este brote, cuánta gente está teniendo síntomas y que pueden ser categorizados posteriormente como casos positivos”.

Tras apuntar que la situación es muy dinámica y que puede cambiar de un momento a otro, Fernández dijo que “nos obliga a tomar ciertas decisiones más allá de estar en Fase 5 en cuanto a las actividades permitidas y no permitidas”.

“Hemos decidido restringir todas las actividades que significan aglomeramiento de gente y las actividades grupales en espacios abiertos y cerrados por siete días”, precisó, para agregar: “Las únicas actividades permitidas van a ser los delivery y las salidas recreativas individuales”.

Tambièn señaló que en Trenque Lauquen, por ser el cuadro algo distinto a Treinta de Agosto “por el momento no se van a restringir las actividades de los restaurantes y bares en el horario permitido que es hasta las 21 horas”.

No obstante aclaró que “las actividades nocturnas de los fines de semana van a estar suspendidas durante siete (7) días, plazo que nos va a permitir ver cómo es la dinámica de este brote y que tan bien lo estamos conteniendo o no”.

Asimismo sostuvo que “puede ocurrir que el brote incremente su velocidad y tengamos que ser aún más restrictivos y no esperar esos siete (7) días para tomar esa decisión, esto es dinámico, todos los días el equipo se reúne , analiza la situación y en función de eso toma decisiones”.