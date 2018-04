Se realizó una nueva marcha para reclamar Justicia por el crimen de Verónica

Como todos los días 27 de cada mes la familia de Verónica realizó una marcha desde el centro de la Ciudad hasta el terreno lindero a su domicilio donde fue hallada sin vida el 27 de junio del 2015.

Hace aproximadamente un mes el único imputado en la causa accedió al beneficio de la prisión domiciliaria, no obstante la tía de Verónica, Alicia Steimbach, comentó que se comunica con la fiscalía para mantenerse al tanto de las novedades, y que le informaron que el imputado sigue detenido en el Circuito Cerrado de Menores de la Ciudad de Dolores hasta tanto el domicilio fijado para la prisión domiciliaria se ajuste a los requisitos exigidos.

“Si bien la cámara ya le otorgó ese beneficio tenemos el consuelo, de que por lo menos hasta ahora, no se hizo efectivo y sigue detenido” expresó Alicia.

La familia de Verónica fue informada que a la finalización del juicio, que será el 13 de agosto y tendrá una duración aproximada de una semana, no se conocerá de manera inmediata la condena en caso de que sea hallado culpable, sino que podría demorar meses el dictado de sentencia.

Durante el desarrollo del juicio solo podrá estar presente como particular damnificada María, la madre de Verónica, si bien se está gestionando un permiso especial para que puedan presenciarlo también sus tíos. Al respecto Alicia se mostró indignada: “Venimos reclamando y pidiendo estar presentes, nos dicen que es muy difícil y la verdad que me enoja mucho, nos consideramos con derecho a estar, sabemos que no podemos participar activamente pero queremos escuchar a los testigos y acompañarla a María, no queremos dejarla sola en ese momento tan difícil, se va a estar hablando del momento en que se encontró el cuerpo y es muy doloroso.

Nos dijeron que hasta último momento no se iba a saber si podemos o no presenciar el juicio, pero faltan cuatro meses para que se inicie y dos para que se cumplan los tres años del asesinato, y queremos estar aguantando juntos hasta el final. Espero no tener que enterarme media hora antes de que empiece que no nos otorgan el permiso”.

Fuente Veradia.com