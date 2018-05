Se puso en marcha el nuevo sistema

Para estacionar sin teléfono celular:

Descargue en forma gratuita e instale en su celular la aplicación SEM Trenque Lauquen. Cree una cuenta antes de usar el estacionamiento así no demora en crear su usuario y contraseña. Adquiera crédito para estacionamiento en los puntos de venta adheridos.

1 hora: $8.00.

2 horas: $18,00.

3 horas: $34.00.

4 horas: $55.00.

5 horas: $76.00.

6 horas: $97.00.

Horario: de 8 a 14 hs.

Cómo se inspecciona:

Los controladores provistos de dispositivos móviles online, recorren la zona de estacionamiento medido verificando de manera instantánea si cada vehículo tiene el estacionamiento medido activado. Este control se realizará de 8 a 14 hs.

Si el vehículo no tiene activado el sistema, tendrá 10 minutos de tolerancia para activarlo a su patente.

Pasados esos 10 minutos y de continuar sin activarlo, el controlador procederá a labrar el acta correspondiente, quedando la comprobación de la infracción registrada en el sistema y un comprobante de la infracción en el vehículo.

Para más información del sistema se puede acceder al sitio www.trenquelauquen.gov.ar/sem

COMERCIOS ADHERIDOS:

• Pago Fácil – Villegas 650

• Kiosco Cufre – esquina Bco. Provincia, Uruguay y Villegas

• Kiosco El Turco – 9 de Julio al 100

• Kiosco Echeverry Luengo – 9 de Julio 180

• Kiosco Municipal – Roca y 9 de Julio

• Kiosco Municipal – Villegas y Tte. Uriburu

• Kiosco Municipal – Villegas y 9 de Julio

• Kiosco Esquina – Belgrano y Mitre

SISTEMA

El sistema que se utilizará para el cobro del estacionamiento estará a cargo del Centro Superior para el Procesamiento de la Información (CeSPI), que es el Centro de Cómputos de la de la Universidad Nacional de La Plata.

Así lo aprobó el Honorable Concejo Deliberante el pasado 22 de diciembre cuando aprobó la ordenanza 4743/17. En ella se lee que tras la licitación “y durante el curso del análisis y estudio de las propuestas presentadas, la Dirección de Sistemas se comunicó con la Universidad Nacional de La Plata, a fin de interiorizarse sobre determinados pormenores de las mismas. En dicho contexto, pudo advertirse que la misma Universidad ofrecía la posibilidad de proveer dicho Sistema a las Municipalidades (CeSPI UNLP) a un costo sensiblemente inferior al que surgía de las propuestas licitatorias. Dicho Sistema técnicamente responde a las necesidades que a tal fin tiene la Municipalidad de Trenque Lauquen, encontrándose asimismo ya en funcionamiento en diversos Municipios de la Provincia”.

Cabe consignar que a principios de 2017 el Intendente Municipal, Dr. Miguel Fernández, firmó un decreto mediante el cual el personal del estacionamiento pedido pasó a formar parte de la órbita municipal. En total se trató de 26 personas; 24 siguieron desempeñándose en las calles y cobrando el estacionamiento y dos de ellos realizan las tareas administrativas.

Además, se acordó que cuando se ponga en vigencia un nuevo sistema de cobranza de estacionamiento medido, se reubicará al personal.

El 5 de octubre del año pasado se realizó la apertura de sobres, que contó con un solo oferente en el marco de la Licitación Pública nº 10 de 2017 para la contratación de un sistema que permita gestionar el cobro del estacionamiento medido en las zonas designadas para tal fin, sin necesidad de utilizar tarjetas especiales o parquímetros.

El sistema está preparado para 3 tipos de usuarios. Ellos son:

Habituales: será quien se haya dado de alta en el sistema de estacionamiento mediante un proceso de registro en el que recibirá una clave para operar. Operarán con teléfonos celulares o sitio web.

Ocasionales: deberá concurrir a un punto de venta habilitado para adquirir tiempo de estacionamiento. Recibirá un ticket de papel que indique el horario de inicio y fin del estacionamiento, junto con el número de patente de su automóvil. No será necesario que este ticket sea exhibido en el automóvil porque el mismo deberá quedar ingresado en el sistema para su posible control por parte de los inspectores

Con abono mensual: los usuarios podrán abonar pagando un monto total por el derecho a estacionarse todos los días. En estos casos no se calculará la tarifa progresiva.