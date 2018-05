Se presentaron 3 ofertas para la administración de Cuero de Zorro

Al cierre del acto administrativo, Fabris se refirió a la instancia de evaluación de los proyectos entregados. “Restan leer en detalle cada uno de los proyectos, para hacer la evaluación completa”, sostuvo. Se presentaron 3 ofertas sobre 8 pliegos que se habían retirado.

Se evaluarán los tres puntos pedidos en la licitación: canon, infraestructura y prestación de servicios. “Ahora hay que hacer un cuadro comparativo de las 3 ofertas presentadas”, indicó.

El pliego hacía mención a los 3 puntos: “Canon ofrecido; realización de infraestructura, relacionada con baños y duchas, filetera, proveduría, instalaciones eléctricas, etc. y servicios adicionales a estos que se estaban licitando, que son optativos” señaló Fabris.

Expresó además que hay que ver el equilibrio entre estos factores. “Buscamos que se preste un buen servicio y tenga una buena infraestructura la laguna, que no habíamos podido poner en práctica, por las diversas prioridades de la laguna”.

Hay que hacer una inversión inicial, “que puede hacerse en plazos. Es probable que no todos los que retiraron hayan presentado el proyecto por esto”. Entre hoy y mañana, “estaremos evaluando y en una instancia siguiente, puede pedirse ampliar el proyecto, si hay algún punto que se pide en el pliego y no se hallen reflejados en el proyecto”, concluyó.

El concurso de precios fue publicado en el diario local desde el 19 de abril y la decisión de habilitar la participación pública y privada fue anunciada por el Intendente durante su discurso del 6 de abril en el Concejo Deliberante.