Se pinchó con una jeringa que estaba en una bolsa de basura

A través de su cuenta de Facebook, el vecino Pablo Albín informó que el pasado miércoles se pinchó con una jeringa cuando se encontraba realizando su trabajo como recolector de residuos, a raíz de lo cual acudió de inmediato al hospital, donde le extrajeron sangre para ser analizada.

Además el trabajador recordó que meses atrás tuvo que pasar por una situación similar y pidió a la gente que tome conciencia sobre las cosas que ponen en las bolsas de basura.

El hecho se produjo el miércoles por la noche a la altura de Villegas al 700 y según informó el damnificado, el vecino que provocó el accidente ya estaría identificado, por lo cual se radicó una denuncia ante el titular de Higiene Urbana, Marcelo Lescano, ya que según Albín la Policía no toma la denuncia argumentando que ante estos casos no tiene la potestad para actuar.

n El caso

La publicación del suceso generó una enorme repercusión en las redes sociales, donde un importante número de vecinos se solidarizó con el trabajador criticando la actitud de quien colocó la jeringa en la bolsa de basura.

En concreto, Albín informó: “Me volví pinchar con una jeringa, hace unos nueve meses me pasó lo mismo y tuve que hacerme análisis todos los meses, (…) todos me dieron negativos y lo publiqué pidiendo a la gente que tome conciencia de las cosas que ponemos en las bolsas de residuos”.

Asimismo el recolector expresó “desde esa noche y los días que vienen mi cabeza va a pensar miles de cosas”, haciendo referencia al período de espera por los resultados de los análisis que serían entregados en la jornada de hoy.

Por otra parte reiteró el pedido a que la comunidad tome conciencia de los elementos que arroja a la basura. “Yo le pido nuevamente a la gente que miren la bolsa antes de sacarla al canasto porque nosotros los recolectores somos seres humanos”, marcó.

n Testimonio

En tanto, ya en diálogo con La Opinión, Albín contó que en el trabajo de recolector esta no es una situación aislada. Y al respecto señaló: “Ahora me pasó a mi pero es bastante frecuente. Cada tanto se ve en bolsas transparentes que hay este tipo de objetos. A veces los vemos pero las bolsas negras son como un caja de sorpresas, nunca sabemos qué tienen. Y ni hablar de las botellas rotas de vidrios o espejos en algunos casos”.

Asimismo el entrevistado indicó que inmediatamente después de pincharse con la jeringa le sacaron sangre y ahora tiene que esperar los resultados, que estarían este sábado. Y agregó que la espera se hace difícil ya que uno no puede parar de pensar debido al desconocimiento de la procedencia de la jeringa y, eventualmente, de su contenido.

n Denuncia

Con respecto a la identidad del vecino que introdujo la jeringa en la bolsa de residuos, el recolector aseguró: “Tengo dirección y nombre. Esos datos ya se los dejé al director de Higiene Urbana del Municipio porque en Comisaría denuncias por este tipo de casos no te las toman. Es como sucede con el tema de los perros, ya he ido varias veces pero te dicen que no pueden hacer nada”.

Por otra parte se mostró esperanzado con que el vecino que imprudentemente sacó la mencionada bolsa de basura tenga al menos algún tipo de sanción.