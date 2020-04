Desde la Asociación Basquetbol Trenque Lauquen, uno de sus integrantes, Jorge Lépori, le confirmó a La Opinión que aún no se ha discutido el tema de qué puede ocurrir este año con profundidad.

“A nivel local no hemos tenido reuniones desde que se paró la actividad. Pero me da la sensación de que algunos clubes no jugarían sin público porque dependen de las entradas que abonan los espectadores. Uno de ellos había sido Trinitarios de Bolívar, pero debemos esperar a poder realizar una reunión con todos los clubes. Hace unos días se lanzó el informe de la Confederación Argentina de Básquet (CABB) y parece que se nos complicó el panorama”, dijo el dirigente local.

n Rumores

Fue Fabián Borro, presidente de la CABB, quien infirmó que se “espera un informe final del departamento médico para luego tomar la decisión sobre qué ocurrirá con los torneos que fueron aplazados por la pandemia del coronavirus” pero el rumor de dar por finalizada la competencia, como ocurrió con este deporte, por ejemplo, en Italia, empezó a circular fuerte en las últimas horas, incluyendo desde la Liga Nacional, al Federal de ascenso y ligas fuertes de todo el país.

El básquet como deporte de contacto y realizado en un espacio cerrado es uno de los que más teme por su suspensión para este 2020.