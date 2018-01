Se mudan las oficinas locales del Ministerio de Desarrollo Social

En tanto, el titular de la mencionada oficina, Darío Camacho, explicó que por estos días se están realizando las tareas de mudanza. “Estamos terminando de limpiar y haciendo otras tareas, como preparando el cableado de Internet, como para que en un par de días todo esté en condiciones normales para atender a los vecinos”, detalló, añadiendo que el nuevo edificio seguirá siendo alquilado, aunque estará mejor preparado que el que venía utilizándose hasta ahora.

Con esto el entrevistado destacó que “el nuevo edificio fue acondicionado para el uso del Ministerio, para brindar un mejor servicio”. “Tenemos un local más vidriado, con más presencia y con carterlería apropiada para que se pueda ubicar fácilmente la oficina”, destacó.

n Demanda

Respecto a cómo se viene trabajando en la dependencia local del Ministerio nacional, Camacho comentó que “la demanda más importante sigue firme con tema de las pensiones no contributivas, las cuales se siguen tramitando con la referente de pensiones que está en estas oficinas”. Aunque agregó que en torno a esta alternativa “podrían llegar a haber cambios ya que la oficina de Pensiones podría trasladarse a ANSES o al área municipal de Discapacidad, pero eso es un tema que está por verse aún y que no depende de esta dependencia del Ministerio”.

Además se señaló que también se acercan vecinos “con distintas situaciones y solicitudes que se tratan de cubrir de parte del Ministerio o, cuando no se encuentra viabilidad desde Nación, a través de Provincia o el Municipio”. Y así se hizo referencia a situaciones habituales que tienen que ver con “pedidos por mobiliario o accesorios de viviendas como chapas, tirantes o sanitarios”, remarcándose que “no se facilitan materiales de construcción ni inmuebles, salvo que se trate de eventos de mucha gravedad, como incendios o alguna catástrofe grande”.

En tanto, otra demanda importante que cubre el Ministerio tiene que ver con personas que no cuentan con obra social y tienen que viajar a Capital Federal u otras ciudades por cuestiones de salud como tratamientos. Aunque también aquí se aclaró que por el momento “los aportes económicos están frenados” y se busca canalizar la ayuda de otras formas.

n Una amplia región

Por otro lado, se puede señalar que la dependencia local del Ministerio de Desarrollo Social cubre una zona importante, compuesta por los distritos de Trenque Lauquen, Pehuajó, Henderson, Daireaux, Guaminí, Tres Lomas y Pellegrini.

En este marco, Camacho destacó que el trabajo fuera de Trenque Lauquen se articula con los municipios y además se viaja a las ciudades de la región de forma periódica, aproximadamente cada 20 días, y se tratan distintos temas”.