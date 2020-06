Se montará en un hotel un centro de atención extrahospitalario

El intendente municipal Miguel Fernández se mostró de acuerdo con el Gobierno provincial en tener “una visión unificada de la administración del sistema de salud” en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 y por tal motivo explicó ayer en conferencia de prensa que el distrito integrará una red provincial de gestión de camas que le permitirá al Ministerio de Salud bonaerense saber la cantidad de camas existentes en los hospitales y clínicas en todo su territorio.

Asimismo el jefe comunal buscó despejar fantasmas asegurando que “no vendrán pacientes positivos de Covid-19 desde el Conurbano”, como había trascendido a partir de la polémica generada en torno a un convenio impulsado por Provincia para la derivación de pacientes, al que consideró “ambiguo” y tal vez “redactado de una manera poco amigable”, pensado más en el Gran Buenos Aires que en el interior bonaerense.

El jefe comunal dijo que, en cambio, se podría recibir pacientes de localidades cercanas que aún teniendo terapia intensiva puedan verse sobrepasadas por la emergencia sanitaria, del mismo modo que distritos vecinos podrían recibir eventualmente vecinos de Trenque Lauquen ante una situación que excediera la capacidad local.

“Somos solidarios, racionales y tratamos de colaborar cada uno desde nuestro lugar”, señaló Fernández, quien además anunció que tiene previsto montar en la ciudad cabecera un centro de atención extrahospitalario para atender a los enfermos de Covid-19 “para no saturar el hospital”.

Sobre la ubicación de este centro, que contará con 50 camas, comentó que se baraja la posibilidad de un hotel y en este sentido celebró la aprobación en el Concejo Deliberante de una contribución extraordinaria para un Fondo de Emergencia Sanitaria que sería de gran ayuda para la instalación y mantenimiento de ese centro.

Doble responsabilidad

En el marco del trabajo articulado que viene llevando adelante con el Gobierno provincial, Fernández informó: “vamos a declarar todas nuestras camas en el sistema de gestión de camas y la Clínica también va a estar en ese sistema, de tal manera que si hay un paciente de Tres Lomas, Pellegrini o de Guaminí que necesite una derivación el Ministerio va a mirar en ese sistema dónde hay una cama cerca para darle asistencia a ese paciente, pero entendiendo, y ahí está lo complejo de este fino equilibrio entre el recurso municipal propio y poder dar asistencia a toda la zona, porque nosotros tenemos un hospital dimensionado para Trenque Lauquen”.

También consideró que deberá analizarse con detenimiento si se decide derivar un caso positivo de Covid-19 a distritos que no tienen circulación comunitaria del virus, como es hoy el caso de Trenque Lauquen, y dijo al respecto que esto no está contemplado en el convenio, que por otra parte deberá ser revisado en su redacción.

En este sentido remarcó: “tengo una doble responsabilidad, entender el sistema solidario y de administración centralizada pero también entender a nuestra ciudad y a nuestra gente, entonces ese equilibrio no es sencillo y hay que tener cordura, sentido común y diálogo”.

Política centralizada

“Esta política centralizada tiene varios aspectos y uno de ellos es el tema de la gestión de las camas, acá se abre una diferencia propia de esta crisis, que dividimos las camas en dos grandes grupos: las camas hospitalarias incluyendo también al sector privado, acá la diferencia entre lo público y lo privado tiende a diluirse, y el segundo aspecto es el de las camas extra hospitalarias, que no pertenecen al hospital y que se ubican en grandes superficies, como hoteles, gimnasios, polideportivos y que son para atender casos confirmados de Covid-19 y que clínicamente son casos leves y que el sistema entiende que es mejor tenerlos en un lugar de aislamiento que tenerlos en sus casas”.

En cuanto a la polémica generada en torno a la firma del convenio entre la Provincia y los municipios, Fernández consideró que “el jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, hizo declaraciones pertinentes al señalar que no está pensado derivar pacientes del Conurbano al interior porque estamos hablando de casos leves y además es antieconómico y no tiene lógica sanitaria traer pacientes enfermos a lugares donde no hay pacientes enfermos”.

Asimismo señaló que habló del tema con el Gobernador, Axel Kicillof y dijo: “Le señalé algunas dificultades en cuanto a cómo está redactado este convenio y que entiendo ha generado la controversia”.

Según dijo Fernández, “en el interior muchas ciudades están en Fase 5 y no tienen casos, entonces en este contexto es donde los intendentes, sin haber sido muy consultados sobre el convenio, es que se pusieron en alerta”. “El convenio en su artículo 2º dice que la Provincia asistirá a los pacientes que sean derivados por las autoridades del Ministerio debiendo aceptar todas las derivaciones correspondan o no a pacientes residentes en el Municipio, esto es lo que en todo caso generó controversia y este convenio está pensando fundamentalmente para el Conurbano”, sostuvo.

Y agregó: “Además se habló que este convenio es voluntario y entiendo que lo voluntario para el interior es voluntario en tanto y en cuanto el Ministerio solamente va a pagar por aquellos pacientes que derive el Ministerio a esos centros, no por los nuestros, pero cuando habilite un centro extrahospitalario y derive algún paciente del distrito, el Ministerio no me lo va a pagar, eso es lo que dice el convenio, entonces para qué firmaría un convenio de aceptar pacientes de otras jurisdicciones para que me paguen, no necesito que me paguen porque a mis pacientes los atendemos nosotros con nuestros recursos”.

De todos modos se marcó que “el ánimo es colaborar”. “Vivimos todos en un país, somos todos argentinos, somos todos bonaerenses, y acá hay cosas que normalmente funcionan, cuando nosotros tenemos que dar una asistencia a algún paciente de Pellegrini, Tres Lomas o Salliqueló y tenemos la posibilidad de hacerlo, lo hacemos, no necesitamos un convenio, lo hacemos porque somos vecinos”, resaltó el intendente.

Gestión de camas

Sobre el sistema de gestión de camas, se informó que el miércoles el equipo de Salud del Ejecutivo participó de una videoconferencia con Región Sanitaria II y se acordó cargar las camas del Hospital (100 camas), que se actualizan cada seis horas, a la red provincial, con lo cual el sistema de Salud bonaerense va a tener cada una de las camas de la provincia, públicas y privadas, sabiendo qué capacidad tienen, dónde hay camas con respirador y también monitores.