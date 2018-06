Se logró un ajuste cada tres meses de acuerdo al índice del Indec

El último lunes por la tarde se concretó en el Palacio Municipal una nueva reunión entre representantes del Departamento Ejecutivo e integrantes de la Asociación de Trabajadores Municipales con el fin de definir el porcentaje de acuerdo paritario con los trabajadores que se desempeñan en la órbita municipal.

A diferencia de otras reuniones en las que el acuerdo estuvo lejos de alcanzarse, en esta oportunidad las partes coincidieron en una nueva propuesta que, en términos generales, se basa en un ajuste trimestral siguiendo el índice inflacionario establecido por el Indec.

Del encuentro participaron dirigentes de la ATM, el intendente municipal, Miguel Fernández; el secretario de Hacienda, Pablo Silvani y el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo.

n Porcentajes

Antonio Covino, representante de la Asociación de Trabajadores Municipales, explicó a La Opinión detalles del acuerdo alcanzado. “La reunión fue buena, cortita y efectiva. El municipio ya tenía la propuesta, nosotros fuimos con los números de lo que dio el Indec desde enero a mayo, lo cual configuraba un 11,9% a nivel general. En principio, el intendente nos había propuesto un 5% en abril, otro 5% en julio y un 5% más en octubre. Eso no lo aceptamos –recordó-. Entonces nos dio un 6% en abril ya que el Indec dio un 6,7 (tomando como parámetro enero, febrero y marzo). Entonces, ahora el municipio nos va a pagar el 31 de julio el aumento que de el Indec”.

Asimismo, Covino señaló que “el aumento que sigue sería en octubre (en el cual entra julio, agosto y septiembre) y el otro aumento va a hacer en enero y en ese va a entrar octubre, noviembre y diciembre. Así no perdemos el ritmo de la inflación”, informó antes de explicar que el intendente “nos dijo que realizar un ajuste mes a mes como pedíamos nosotros no era posible porque se complicaba con el tema de la operatoria y la papelería. Pero nosotros le habíamos dado distintas opciones, una era mes a mes, otra cada dos meses o una tercera cada tres meses. Y esta última fue la que le aceptamos nosotros. Ahora los aumentos van encaminados con la inflación”.

n Conformes

Covino no dudó en afirmar que “estamos conformes con la reunión porque el salario municipal está muy bajo, uno llega a la góndola o a pagar un servicio y ahí se da cuenta de que el salario está muy bajo. Hay personas que son el único sostén de su hogar y no les alcanza aunque gane 120 horas extras con una categoría baja. Nosotros, los empleados podemos llegar hasta la 10, pero tampoco alcanza, los salarios son muy bajos”, señaló antes de culminar indicando que “estamos medios atrasados en salarios pero contentos porque hemos llegado a un acuerdo. Nosotros queríamos un acuerdo mes a mes pero se acordó trimestralmente, de enero a mayo tenemos un 12% de inflación, nos falta junio que lo vamos a tener próximamente”, dijo antes de agregar que “esto va sumado por trimestre al sueldo que se tiene. Estimamos un 30% de aumento a fin de año”.