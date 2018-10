Se lanzó la revisión del Plan Estratégico

La Municipalidad de Trenque Lauquen y las Facultades Regionales Buenos Aires y Trenque Lauquen de la Universidad Tecnológica Nacional firmaron un convenio que significó el lanzamiento formal de la Revisión del Plan Estratégico para el desarrollo del distrito a 2030, un trabajo participativo e interinstitucional cuyo objetivo es revisar y actualizar el plan original, que se remonta a 1998, y trazar nuevas líneas de acción a partir de cuatro ejes: Ambiental, Institucional, Cultural y Económico.

La presentación se realizó en el Centro Cívico y el convenio fue firmado por el intendente municipal, Dr. Miguel Fernández, el vice director de la maestría en Desarrollo Territorial de la escuela de Posgrado de la UTN Buenos Aires, Lic. Sergio Pérez Rossi y el Decano de la Facultad Regional Trenque Lauquen de la UTN, Ing. José Gortari.

Del acto también participó el arquitecto Eduardo Galeazzi, uno de los impulsores del Plan Estratégico que se hizo en 1998 y que hace años fundó junto a otros vecinos el Colectivo Trenque Lauquen por más Participación (CTLx+P), que validó la iniciativa de revisión. Y entre los asistentes estuvieron concejales, funcionarios municipales, dirigentes políticos, autoridades policiales, representantes de instituciones intermedias locales y vecinos de la comunidad.

“Un hito”

“Hoy es un día significativo, importante, un hito más para el desarrollo de nuestra ciudad, que se ha caracterizado históricamente por un trabajo y una mirada de largo plazo”, comenzó diciendo el intendente Fernández, quien resaltó el trabajo del Plan Estratégico abordado hace 20 años, pero sobre todo “la gran participación que tuvo de parte de la comunidad, que se movilizó detrás de esa idea”.

Fernández señaló que por aquellos tiempos “no había muchos políticos ni muchas ciudades que tuvieran esa mirada de cara al futuro” y planteó que desde entonces a hoy, para esta etapa que comienza, “hay un aprendizaje de errores, de cosas que se pudieron hacer mejor y de cambios en los contextos del desarrollo de las ciudades; hoy los municipios son muy distintos, porque cada vez tienen más responsabilidades y lejos de desaparecer, el rol de los gobiernos locales y su intervención en el desarrollo se va a profundizar”.

El jefe comunal explicó que allí radica la decisión adoptada tiempo atrás con la secretaria de la Producción, Clarisa Fabris, de crear la dirección de Desarrollo Territorial, a cargo de Celina Polenta -es maestrando de la maestría que conduce el lic. Pérez Rossi y una de sus estrechas colaboradoras- y de volcar, después de innumerables charlas, recursos que permitan financiar la actualización del Plan Estratégico con un horizonte a 2030.

En el cierre de su intervención, el Intendente puntualizó que los buenos planes estratégicos fueron coordinados por gente que sabe, “lo fue en los años 98/99 y lo va a ser ahora; no es solamente voluntad”.

Previsión y orden

A su turno, y tras recordar a dos intendentes, Jorge Barracchia, “el iniciador del Plan Estratégico” de 1998, y a Juan Carlos Font “por su buena intendencia y por haber sido una excelente persona”, el arquitecto Galeazzi sostuvo: “Todos sabemos que el crecimiento necesita previsión y orden; la planificación estratégica es la forma sistemática de manejar el cambio y crear el mejor futuro posible para un territorio”.

“A partir de este acto (la firma del convenio) por once meses realizaremos esta tarea, que con la más amplia participación podrá lograr los proyectos y los responsables de realizarlos”, continuó, para comentar que hace 19 años se aprobó el Plan Estratégico, al que definió como “una visión a largo plazo con propuestas de futuro para Trenque Lauquen, de carácter pluripolítico y plurieconómico; algunos de esos proyectos fueron realizados, otros no y habrá que analizar porqué”.

Además de que el trabajo que se iniciará permitirá prever y organizar el mañana del distrito “para que no nos toque un futuro no deseable”, Galeazzi remarcó la importancia de no perder de vista que “vivimos en una región”, para apuntar a la necesidad de “coordinar nuestros planes con losm planes estratégicos de otros municipios”.

En nombre de la Facultad Regional Trenque Lauquen de la UTN, su Decano, José Gortari, dijo que asumían “un gran compromiso en la revisión y reformulación de la agenda estratégica para el año 2030 impulsada por el municipio con la apoyatura técnica y metodológica de la (UTN) Regional Buenos Aires y nuestra contribución local”, y elogió la determinación “infrecuente de planificar a largo plazo porque en general siempre corremos contra las urgencias”.

Después de agradecer al intendente Fernández y a Gortari y de expresar admiración por el trabajo realizado por el arquitecto Galeazzi y el CTLx+P, el lic. Pérez Rossi valoró “la decisión de pensar y pensarse entre todos los trenquelauquenses con la ayuda metodológica nuestra de cara a un horizonte por venir”.

El profesional reconoció a Trenque Lauquen como un distrito innovador, ya que en el tiempo en que nuestro distrito lo hizo, excepto Junín, no había ciudades de esta escala que pensaran en un plan estratégico, por eso consideró “sumamente saludable hacer esta recuperación de lo que se trabajó para que esas energías que se invirtieron allí puedan recuperarse, quizás no todas, porque en Argentina 20 años es mucho, y el cambio de contexto nos da señales cada tanto y hace unos días nos dieron algunos sacudones”.

La Revisión del Plan Estratégico se plantea a 2030 en coincidencia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que los Estados Miembros de la ONU aprobaron en la Cumbre que se llevó a cabo en 2015.