Se jugó la segunda fecha con victoria de los líderes

En las canchas del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo” se llevó a cabo la 2º Fecha del Torneo Final 2018 del Conrado Villegas. De cara a lo que serán 16 fechas intensas, los 32 equipos participantes y que representan a comercios de la ciudad, disputaron partidos cargados de goles, especialmente el domingo. Para esta oportunidad, la Categoría “A” fue la que abrió la jornada sabatina por la tarde en un día donde el clima acompañó. Con gran presencia de público los punteros siguen ganando y Los Luceros, Campeones del torneo pasado, siguen sumando de a tres al igual que Los Berutenses.

Por su parte, la Categoría “B” desarrolló sus ocho partidos el domingo por la mañana. Dos encuentros fueron empates y el resto todas victorias donde Poceros JP junto a Electroingeniería TL volvieron a ganar.

n Categoría “A”

Con dos partidos televisados por la señal de Cablevisión la Categoría “A” comenzó a disputar sus partidos desde las 14 en la jornada sabatina. Sólo dos partidos terminaron igualados. En el choque entre Poceros Martino y UOCRA se dio un gol por lado; ambos venían de una derrota y victoria respectivamente. Ibáñez Construcciones, quien cayó en la primera fecha, empató 2 a 2 frente a Amunche Ripe quien también no había sumado. Marmolería Girard cosechó tres unidades luego de ganarle por 2 a 1 Baterias Ares que no pudo lograr otro triunfo. Igual resultado tuvo la victoria de Los Berutenses ante Zapateros conquistando así ya 6 unidades para compartir la punta con Los Luceros que también ganaron. El Campeón del Torneo Inicial se impuso por 4 a 1 al enfrentar a Carnicería Pilu.

Por su parte, Aguadas la Unión, quien venía de un empate, sumó su primer triunfo por 3 a 1 frente a Consucer quien volvió a perder. La esquina de Ana dominó el encuentro ante El Noble al ganarle por 2 a 1 y fue victoria con un solo tanto de parte de Nutrien AG Solutions sobre Mecánica LB.

n Categoría “B”

Los equipos que buscan el ascenso de categoría salieron a la cancha el domingo. Desde muy temprano, y en la Cancha 1, Aluminios TL goleó por 6 a 0 a Alambrados Simón cosechando así el primer triunfo. Remis 23 volvió a empatar y esta vez frente a El Mate donde no hubo goles, mientras que Química Arco Iris sumó los primero tres puntos al superar por 3 a 1 a AC Escapes. Para el cierre de los primeros partidos, Liv Agroinsumos le ganó por 2 a 1 Repuestos lo de Pablo que volvió a caer.

Los encuentros restantes dieron resultados cargados de goles. TL Embragues y Juan Debernardi igualaron por 1 a 1, mientras que los demás fueron todos triunfos. Autoservicio Bicentenario se impuso por 5 a 1 frente a Ferretería Barrio Norte, Electroingenieria TL hizo lo propio ante Maxikiosco SB por 3 a 1 y Poceros JP le ganó 4 a 1 a Lago Rojo para también tener puntaje ideal.

n Próxima fecha

Este fin de semana el Torneo Conrado Villegas disputará la 3º Fecha en las canchas del “Poli”. El sábado será el turno de la Categoría “B” y los partidos que comienzan a las 14 serán: Electroingeniería TL vs. El Mate (Cancha 1), Repuestos lo de Pablo vs. Lago Rojo (Cancha 2),

Aluminios TL vs. Maxikiosco SB (Cancha 3) y Remis 23 vs. AC Escapes (Cancha 4). Más tarde, la jornada sabatina se completa con: Poceros JP vs. Ferretería Barrio Norte (Cancha 1), Autoservicio Bicentenario vs. Alambrados Simón (Cancha 2), Juan Debernardi vs. Liv Agroinsumos (Cancha 3) y Química Arco Iris vs. TL Embragues (Cancha 4).

En Categoría “A” el domingo dará inicio desde las 8.45 los primeros cuatro encuentros: Poceros Martino vs. Los Luceros (Cancha 1), Marmolería Girard vs. El Noble (Cancha 2), Mecánica LB vs. Baterías Ares (Cancha 3) y Carnicería Pilu vs. Aguadas la Unión (Cancha 4). La jornada se cierra pasadas las 10.15 con el resto de los partidos: La Esquina de Ana vs. Los Berutenses (Cancha 1), Zapateros vs. Amunche Ripe (Cancha 2), Ibáñez Construcciones vs. UOCRA (Cancha 3) y Consucer vs. Nutrien AG Solutions (Cancha 4).