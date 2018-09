Se jugó la Fecha 4 del Villegas

El sábado la categoría mayor fue la que abrió la fecha en una jornada a puro sol: hubo 16 goles y 4 empates. Los Luceros continúan en lo más alto de la tabla con 10 unidades a pesar de que igualaron su partido ante UOCRA. Por su parte, el domingo fue el turno de la Categoría “B” con encuentros cargados de goles ya que 31 fueron los tantos convertidos. Poceros JP es el único que jugadas las cuatro fechas tiene puntaje ideal y se ilusiona con el ascenso.

n Categoría “A”

En esta categoría solo se jugaron seis encuentros ya que Carnicería Pilu y Aguadas la Unión estarán cinco fechas ausentes luego de la sanción recibida en la Fecha 3. De esa manera, los rivales Nutrien AG Solutions y Poceros Martino respectivamente, se quedaron con la victoria por 2 a 0. Los únicos triunfos, jugados, fueron el de Amunche Ripe que se impuso por 2 a 1 a La Esquina de Ana y el de Consucer por 1 a 0 a Baterías Ares. Tanto Ibañez Construcciones vs. Zapateros, Marmolería Girard vs. Los Berutenses, El Noble vs. Mecánica LB y UOCRA vs. Los Luceros igualaron 1 a 1. Con esos resultados Los Luceros y Nutrien AG Solutions comparten la punta.

n Categoría “B”

El domingo se completó la fecha con los restantes partidos de la Categoría “B”. Los encuentros igualados fueron entre Embragues TL vs. Remis 23 y Autoservicio Bicentenario vs. Maxikiosco SB que culminaron en un 2 a 2, mientras que empataron con un gol por lado LIV Agroinsumos y Química Arco Iris.

Aluminios TL sigue subiendo en la tabla al ganarle 4 a 1 El Mate y Electroingeniería TL tuvo su primera derrota en lo que va del torneo al caer por 3 a 1 frente a AC Escapes. Fue victoria por 3 a 1 de Juan Debernardi ante Lago Rojo y Alambrados Simón se impuso por 3 a 0 frente a Ferretería Barrio Norte. Poceros JP volvió a ganar y tiene puntaje ideal al ganarle 4 a 1 a Repuestos lo de Pablo.