Se jugaron los repechajes y cuartos de final en la FNHBA

Fueron dos días intensos para los clubes de hockey de Trenque Lauquen y la región, donde el clima fue gran protagonista. Y es que luego de la fase clasificatoria comenzó la parte final de la temporada de la Federación Noroeste Hockey de Buenos Aires (FNHBA).

La cancha sintética del Foot Ball Club Argentino fue sede en ambas jornadas donde los planteles dieron todo para seguir avanzando en el torneo: ya sea en busca de un lugar en cuartos de final como así la plaza para las semifinales.

Repechaje

El sábado desde las 10 se dio comienzo al primero de cuatro partidos de repechaje. Los equipos que no habían clasificado de forma directa, de acuerdo a su posición en la etapa regular, salieron a la cancha en busca de los cuartos de final.

La 7ª categoría abrió la jornada con victoria de los equipos de Beruti y América. Giat se impuso por 1 a 0 ante Barrio Alegre, mientras que Atlético Rivadavia superó por 3 a 0 a Jorge Newbery. Luego fue el turno de la 6ª categoría con goleada 5 a 0 de Juventud Unida ante las representantes del “Fabriquero” y Atlético Pellegrini ganando por 4 a 3 a las salliquelenses.

Cuartos de final

Por su parte, el lunes se jugaron los encuentros de cuartos de final de la 7ª categoría. Con gran marco de público, debido a la jornada de sol y el feriado, continuó la etapa de definición del Torneo Oficial de la FNHBA. Nuevamente en el predio del “Decano” se jugaron cuatro encuentros donde Argentino, Barrio Norte, Santa María y Ferro Carril Oeste revalidaron sus ubicaciones de la fase regular.

A las 10 el “Verde” y el “Expreso” salieron a la cancha y las trenquelauquense avanzaron luego de ganar por 2 a 1. Las pehuajenses golearon por 6 a 0 a Juventud Unida y luego fue el turno de los equipos que ganaron el repechaje. Así Barrio Norte demostró jerarquía al quedarse con el encuentro ante Giat por 11 a 0 y en un ajustado partido Argentino se impuso por 5 a 4 ante Atlético Rivadavia.

Ahora, el 3 de noviembre se disputarán las semifinales de la 7ª categoría: Santa María vs. Barrio Norte y Argentino vs. Ferro.

Más definiciones

El sábado continuarán los cuartos de final y ahora será el turno de la 6ª categoría en el sintético municipal de Pehuajó. A las 10 se llevará a cabo el clásico trenquelauquense entre Ferro y Argentino, mientras que Barrio Alegre enfrentará a Barrio Norte. Luego jugarán Atlético Rivadavia y Atlético Pellegrini, y cerrarán la jornada Santa María y Juventud Unida.

La primera división tendrá acción una semana después y buscarán el pase a semifinales Argentino B jugando ante Juventud Unida, Barrio Norte vs. Argentino A, Ferro Carril Oeste vs. Santa María y Atlético Rivadavia vs. Barrio Alegre.