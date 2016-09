Se juega la última fecha clasificatoria

Hoy se conocerán los semifinalistas del torneo en todas las divisiones: queda un lugar en primera y otro en sexta. Barrio Alegre enfrenta a Ferro y va por las dos vacantes, aunque en la menor necesita un triunfo y que no gane Santa María ante Barrio Norte.

Tres clubes se disputarán hoy los últimos dos lugares disponibles para acceder a las semifinales del Torneo Oficial de la Asociación Noroeste de Hockey. En primera división, donde ya esperan Argentino “A”, Barrio Norte y Ferro, Barrio Alegre y Juventud Unida desean quedarse con el último cupo libre. Las “celestes” (13) están un punto por encima de las “azulgranas”(12) y eso puede terminar siendo decisivo en la definición final. Barrio Alegre visita a Ferro desde las 14.10 en esta categoría, mientras que Juventud Unida tendrá el clásico ante Argentino “A”, en el mismo horario, en la cancha de Barrio Alegre, donde el conjunto de Treinta de Agosto hará de local.

Ambos partidos estarán arbitrados por jueces pampeanos y serán los únicos encuentros que se desarrollen en esta divisional.

n Menores

La Octava división será la antesala de los encuentros de Primera. A las 12.50 jugarán Ferro y Barrio Alegre con el arbitraje de Salvarezza y Palacios. A las 13, Juventud, en Barrio Alegre, recibirá a Argentino “A”, dirigen González y Lehmann. Por último, desde las 13.50 se medirán Santa María y Barrio Norte en Pehuajó.

En la Séptima, donde ya se conocen los cuatro equipos clasificados a semifinales, hoy habrá tres partidos. Desde las 10 jugarán Juventud Unida vs. Argentino “A” en Barrio Alegre, y en cancha de Ferro lo harán el local frente a Barrio Alegre. A las 1, en Pehuajó, se medirán el Colegio Santa María y Barrio Norte, Ferrero y Gómez serán los árbitros de este partido.

En Sexta resta conocer a un semifinalista y hay dos candidatos para ese lugar: Santa María y Barrio Alegre. El conjunto de Pehuajó tiene 3 unidades y el trenquelauquense 2, con la curiosidad de que ninguno de los dos ha ganado en lo que va del certamen. A las 12.20 se enfrentarán Santa María y Barrio Norte con el arbitraje de Ferrero y Cervera y una hora más temprano jugarán Ferro vs Barrio Alegre.

Y por último, en quinta división habrá sólo dos encuentros. A las 11.20hs será el turno de Juventud Unida vs Argentino “A” en Barrio Alegre y a las 15hs será el duelo entre Santa María y Barrio Norte en Pehuajó. Los semifinalistas en esta categoría son Argentino “A”, Barrio Norte, Santa María, y Ferro.