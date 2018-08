Se juega la segunda fecha del Clausura

El Torneo Clausura de la Liga de Voley Femenino disputará esta noche la segunda fecha en las instalaciones del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo”. Luego del inicio de esta nueva temporada quienes cosecharon los primeros triunfos se cruzarán desde las 21.

El plantel de Foot Ball Club Argentino se medirá con su par de Barrio Alegre en cancha 1 luego de que ambos hayan sumado sus primeras unidades. Las chicas del “Decano” le habían ganado en tres sets a Ferro Carril Oeste, mientras que el “Celeste” al equipo del CEF Nº 18 de Trenque Lauquen. Por su parte, este último también jugará en la cancha 2 durante el primer turno ante Monumental quien cayó en el arranque frente a Pellegrini en dos parciales.

A las 22 en la cancha 1 se desarrollará el partido entre el último Campeón, Progreso, ante Pellegrini. El plantel trenquelauquense en la jornada inaugural se había impuesto en dos sets ante las representantes de Jorge Newbery. Las salliquelenses jugarán esta noche en la cancha 2 ante el plantel del “Verde” donde ambas intentarán recuperarse.

n Fecha 3

Los ocho equipos, de los cuales son seis de la ciudad y los otros de Pellegrini y Salliqueló, volverán a jugar en 15 días. El fixture con la tercera fecha está estipulado para el viernes 7 de septiembre con los siguientes partidos. Desde las 21 CEF Nº 18 de Trenque Lauquen vs. Progreso en cancha 1 y Monumental vs. Barrio Alegre en cancha 2, mientras que a partir de las 22 se jugarán los encuentros entre Salliqueló vs. FBC Argentino en cancha 1 y Pellegrini vs. Ferro Carril Oeste en cancha 2.