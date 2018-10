Se juega la Fecha 6 del Voley Femenino

Como es habitual los viernes, cada 15 días, en el Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo” se disputa partido tras partido de la Liga de Voley Femenino. Equipos locales y de la zona se dan cita para llevar a cabo el Torneo Clausura que ya está llegando a su fin. La Fecha 6, la anteúltima, se pondrá en marcha esta noche con los cuatro partidos pactados desde las 21. Los Gatos siguen dejando en alto al Club Progreso ya que continúa cosechando victorias y siguen invictas con 10 unidades. Pero tiene muy de cerca a dos rivales que las escoltan con 8 puntos y se ilusionan: Barrio Alegre y Pellegrini.

n Fixture

En cancha 1, FBC Argentino y Progreso abren la jornada junto a Monumental y Ferro Carril Oeste que se enfrentan en la cancha 2. El “Decano” viene de otra derrota e intentará recuperarse ante un plantel que puede gritar campeón una fecha antes. Es que si Barrio Alegre y Pellegrini caen en sus respectivos partidos y Progreso gana, Los Gatos obtendrán un nuevo título. Por eso, desde las 22 y luego del partido anterior, las miradas estarán puestas en el cruce entre el “Celeste” vs. Salliqueló y CEF Nº 18 vs. Pellegrini. Las salliquelenses no han podido ganar en lo que va del torneo, mientras que el plantel del CEF conquistó un triunfo. Tarea difícil ante dos equipos que querrán definir todo en el cierre cuando se enfrenten.

n La última

El Torneo Clausura cerrará su temporada con la Fecha 7 a jugarse el 2 de noviembre donde todo puede pasar si las punteras y escoltas siguen ganando esta noche. Los partidos previstos para la Fecha Coronación son: CEF Nº 18 vs. FBC Argentino, Progreso vs. Ferro, Pellegrini vs. Barrio Alegre y Monumental vs. Salliqueló.

n Más voley

La ciudad sigue apostando a este deporte y es por eso que el 4 de noviembre, desde las 9, se llevará a cabo el 2º Torneo de Voley Mixto Interprovincial. El Polideportivo Municipal será el escenario para volver a vivir una jornada intensa con equipos locales y delegaciones de toda la región. Los planteles deberán contar con 3 damas como mínimo y el valor de la inscripción es de $100 por persona. En la web de la Facultad Regional Trenque Lauquen UTN (FRTL) se hace la inscripción online: www.frtl.utn.com.ar.