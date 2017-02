Se juega la décima Copa “El Regreso”

Se juega a partir de hoy la décima edición de la Copa de Polo “El Regreso” con la presencia de seis equipos que se irán eliminando hasta llegar a la definición programada para el día domingo. Este año el certamen contó con el apoyo del Departamento Ejecutivo considerándolo de “Interés público y municipal”.

En cuanto a los equipos confirmados para esta nueva competencia que se jugará en el establecimiento “El Regreso”, como es habitual, formaciones integradas por jugadores amateur de distinto nivel. El Cardo Agronomía contará con Santiago Baraldi, Manuel Vega, Francisco Del Carril (h) y Jesús Cobino; Artes Gráficas jugará con Francisco Lascombes, Fernando Souto, Mariano Lascombes y Esteban Inciarte. El equipo de Diese Lange alistará con Francisco Del Carril, Juan Pedro Arbelbide, Jeremías Vicente e Ignacio Arbelbide. Por su parte Pelayo Agronomía contará con Joly Adolfo, Carlos Álvarez, Juan Cruz Marcos y Mariano Maffard. El equipo de YPF Directo formará con José Souto, Juan Pérez, Matías Gregorini y Emanuel Rodríguez; y el cuarteto de Shell El Acceso con Horacio Roca, Francisco Lascombes (h), Miguel Olivera y Eduardo Baraldi.

n Partidos

Para hoy los encuentros se programaron desde las 14 horas con el choque entre Shell El Acceso e YPF Directo; a las 15.30 horas se medirán Diesel Lange y El Cardo Agronomía; y a las 17 horas el último partido de la tarde entre Pelayo Agronomía y Artes Gráficas. Mañana seguirá el certamen, con el mismo régimen horario, en primer turno Shell El Acceso vs. Pelayo Agronomía; luego El Cardo vs. YPF Directo y después Diesel Lange vs. Arte Gráficas.

El domingo se jugaran las tres finales, las tres copas que estarán en juego. A las 13 horas la final Veterinaria Villegas; a las 14.30 la Subsidiaria Haras Argentina Querida y a las 16 horas la gran final Copa El Regreso.