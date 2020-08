Se intensifica la campaña de recolección de residuos reciclables

La directora de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, Ana Paula Motrel, volvió a hacer hincapié en la campaña de recolección de residuos reciclables que los vecinos pueden acercar a los Puntos Limpios ubicados en distintos sectores de la ciudad, al Polo Ambiental (Scalese altura 1.500) o a través del programa Ecocanje, comunicándose al teléfono (2392) 61-0627.

Además instó a la comunidad a continuar separando los residuos en los hogares en las siguientes categorías: orgánicos, reciclables y bolsa negra, con el fin de mantener sano el ambiente, colaborar con los recolectores y beneficiar a la economía social de los trabajadores del reciclado.

“Seguimos trabajando desde el Polo Ambiental recibiendo a todos los vecinos que quieren traer sus residuos reciclables, de lunes a viernes hasta las 14 y se llevan a cambio un EcoKit con tierra abonada, algunas semillas y un instructivo”, comentó Ana Paula Motrel.

Además informó que “también se pueden comunicar telefónicamente por WhatsApp -(2392) 610627- y vamos a domicilio; también les dejamos a cambio el regalo del EcoKit”.

“Muchos barrios se han organizado desde que comenzó la pandemia de Covid-19 y estamos haciendo recolección barrial de Ecocanje”, agregó, destacando el trabajo que se viene desarrollando “desde los hogares y a nivel comunidad”.

“Estamos contentos de tener este vínculo con los vecinos, en la Ampliación Urbana hemos puesto un nuevo módulo donde se está trabajando muy bien”, dijo Motrel.

Asimismo destacó el trabajo que se viene llevando adelante desde el área a su cargo con el barrio Juan Cruz (calle Ulrich) y adelantó que “la idea es colocar un módulo en el barrio Santa Clara donde los vecinos están muy interesados en el tema”.

También valoró la participación de aquellos vecinos que se sumaron al programa desde un primer momento y que, como reveló, “cada dos semanas nos están llamando y en varios casos hemos ido hasta 5 y 6 veces desde que lanzamos la campaña”.

En este sentido Motrel pidió a los vecinos que “revisen todas las cosas que pueden poner en el Ecocanje porque lo hemos ampliado y a pedido de muchos vecinos ahora también estamos recibiendo las pilas que tienen que venir aparte y si es posible en una botella, sin líquido y secas”.

En este marco la funcionaria recordó la importancia de continuar con la separación de los residuos en el hogar entre grandes categorías: Orgánicos, que incluyen los restos alimenticios que se pueden compostar en el hogar; los Reciclables (plásticos, papel, cartón, vidrios, envases tetrabrik, alumnos y pilas) y Bolsa negra (desechos que no son orgánicos ni reciclables y es la bolsa que se lleva el camión recolector).

Respecto de los orgánicos, Motrel comentó que “salen de la cocina, si tenemos la compostera lo ponemos a hacer abono en casa, no hace falta sacarlo, eso te da un beneficio puertas adentro, en el jardín o la huerta”.

Sobre el reciclable explicó que “entra todo lo seco, el embalaje, el vidrio, cartón, los plásticos, los tarros de yogurt, nylon, todo lo que anda dando vuelta en la casa”. Y agregó: “Después está la bolsa negra que se lleva el camión recolector”.

Según indicó Motrel “como vecinos tenemos la obligación de prestar atención a estas cosas porque tenemos derechos y obligaciones, y ésta es una obligación de poder hacer el bien desde casa; tenemos que poner en la bolsa negra sólo lo indispensable y lo que hay que sacar de verdad, como la bolsita del baño, el barrido y servilletas sucias”.

“Pensemos que todo lo que sacamos a la calle en la bolsa negra y que se lleva el recolector va a parar al basural y no tiene poder de recupero, no va a otro lado, va derecho a hacer una contaminación a menos que nosotros lo saquemos de esa bolsa y lo pongamos en otro lado, y ese otro lado es el Ecocanje domiciliario o el Punto Limpio”, precisó.

Por lo tanto reiteró la importancia de ser responsables e invitó a sumarse a esta campaña que “nos sirve a todos y ayuda a los trabajadores del reciclado beneficiando la economía social”.

. RESIDUOS RECICLABLES

. Plásticos: Botellas PET, descartables, vajilla, envases de shampoo, de artículos de limpieza, potes de mermeladas y quesos, envoltorio de comidas y diversos productos, bolsas, juguetes y blíster de medicamentos, etc.

. Papel y cartón: Papel de diario, de oficina, de impresión, de revistas, apuntes, cartón (liso, corrugado, de simple/doble onda), cajas de electrodomésticos y tecnologías, cajas de embalaje, cajas de alimentos (arroz, cereales, pastas) y golosinas, cartulinas, papel madera, cilindros de papel absorbente e higiénico, entre otros.

. Vidrios: En cualquiera de sus colores (blanco, ocre, verde) y en cualquiera de sus formas (plano, soplado). Entre estos se encuentran: vidrios de botellas, frascos, envases, vajilla, perfumes, de ventanas, espejos, adornos, etc. Si los vidrios están rotos deben estar correctamente embalados a fin de evitar lesiones y accidentes.

. Envases Tetrabrik: Envases de cartón opaco impermeabilizado con aluminio. Envases de leche, jugos, salsas, conservas de alimentos, vino, etc.

. Aluminios: Latas de conserva, latas de gaseosas y cervezas, desodorantes, productos varios en aerosoles, papel aluminio, capsulas de café y bandejas de aluminio.

. Pilas: Todo tipo de pilas: doble a (AA), triple a (AAA), de relojes, pequeñas baterías.

Los sitios a los que los vecinos pueden acercarlos son: los distintos Puntos Limpios ubicados en la ciudad, el Polo Ambiental (Scalese 1500) o a través de Ecocanje comunicándose al (2392) 61-0627.

Desde la dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable recalcaron el valor de que todos los residuos estén clasificados según su tipo, limpios y secos, porque de esa forma el valor de reciclado será mayor.