Se intensifica el trabajo en la planta local de la VTV

A poco menos de un mes para las vacaciones de invierno, es intenso el movimiento de autos que se registra en la planta de Verificación Técnica Vehicular ubicada en nuestra ciudad y según el responsable de la misma, Fernando González, se incrementó alrededor de un 7 por ciento con respecto a junio de 2017.

Además confirmó que el pasado jueves la tarifa de la verificación se incrementó en un 40 por ciento y ahora tiene un costo de $876,90.

Al respecto González comentó que “con respecto al año pasado venimos mejor, no a gran escala pero el porcentaje de autos verificados hasta el momento es mayor que en 2017”.

Y agregó que “calculamos que el trabajo para esta fecha subió un 7 por ciento comparado con junio del año pasado. Y si bien el mes todavía no terminó calculamos que se va a terminar con ese número”.

Asimismo sostuvo que “aun falta un mes para las vacaciones pero la gente ya está preparada para arrancar tranquila y no venir a último momento”.

Con respecto al promedio de vehículos que se verificaron en lo que va del mes, González señaló que “son alrededor de 50 por día. Hay días de menos movimiento y otros de más pero el promedio es ese”.

n Julio

Por otra parte el encargado adelantó que “para julio esperamos una suba en el número de verificaciones sobre todo en laa primer quincena porque después seguramente vamos a terminar en un número igual o un poco superior a lo que fue este mes. Calculamos que vamos a estar haciendo alrededor de 70 autos por día”.

En el mismo sentido señaló que “a Trenque Lauquen viene mucha gente de la zona. Y eso se ve sobre todo en las fechas cercanas a las vacaciones”.

n Tarifas

Por otra parte el encargado de la planta de la VTV informó que desde el jueves pasado la tarifa del servicio se incrementó en un 40 por ciento: “Hacía un año y 8 meses que no aumentaba y el jueves de la semana pasada llegó el aumento de alrededor de un 40 por ciento”.

Así con la suba “la tarifa es de $876,90 para vehículos con la verificación vencida o nunca hecha y de $811,20 los vehículos que tienen la VTV vigente”.

Y agregó que “después taxis y remises teniendo la VTV vigente y la habilitación municipal vigente tienen el 50 por ciento de descuento y queda en $440 y los vehículos mayores a 20 años que tengan la VTV vigente van a pagar la mitad también. Si no, pagan tarifa completa”.

Además remarcó que “en los pocos días que llevamos de aumento nadie se ha quejado, creo que se esperaba. Porque tampoco es tanto porque si bien en el momento hay que tenerlos si después sacas la cuenta por 12 es casi nada”.

n Requisitos

Asimismo informó que “la gente lo que más revisa en el mecánico son los frenos, la suspensión y el tren delantero y después vienen acá y se encuentran que tienen la luz baja quemada que también es motivo de infracción. Y lo mismo sucede con los neumáticos gastados”.

En el mismo sentido detalló que “el matafuego no es un requisito indispensable para vehículos particulares. Nosotros en el trabajo que hacemos le marcamos al dueño del auto si el matafuego está vencido o descargado pero es solo una sugerencia para los vehículos particulares. No así en taxis, remises, transporte de carga o de pasajeros que tienen que tener vigente la recarga anual y la patente del vehículo que lo transporta. Es lo que te pide la caminera cuando te para. Y si no lo tenés te cobran multa”.