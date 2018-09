Se inauguró la Exposición Rural de Salliqueló

Luego del almuerzo de camaradería, realizado en el predio de la Asociación Rural este sábado, se procedió a dejar formalmente inaugurada una nueva edición de la Exposición Rural, hicieron uso de la palabra el Intendente Municipal Jorge Hernández, el Secretario de CARBAP Roberto Cittadini y el Presidente de la Asociación Rural Salliqueló Adrian Albín.

Al finalizar el almuerzo se realizó una entrega de presentes a todos aquellos que formaron parte de las gestiones para que Salliqueló obtenga el titulo de Capital Provincial del Novillo Tipo, luego llegó el momento más emotivo al nominarse la Sección Ganadería con el nombre de Antonio Albín, quien cumplió 50 años trabajando en la organización de la muestra ruralista.

El primero en hacer uso de la palabra en el marco de la inauguración fue el Intendente Hernández, quien resaltó la tarea realizada por Antonio Albín durante los 50 años que lleva participando de la muestra y felicitó a la entidad ruralista por llevar adelante una nueva Exposición, también destacó la participación de los expositores tanto de hacienda como del sector comercial y luego se refirió a la actualidad que atraviesa el país: “Ha pasado una semana que nos sacudió fuertemente a los argentinos por el impacto sufrido en la economía, y por formar parte del espacio político que rige los destinos de la Nación y de la Provincia no puedo dejar pasar la oportunidad de decir que es un sacrificio muy grande el que se nos está pidiendo para sacar el país adelante”.

El Intendente aseguró que hay que tener humildad y autocritica, en ese sentido expresó: “La semana pasada escuche hablar al Presidente que hizo una cruda descripción de la realidad, diciendo de dónde venimos y que es lo que queremos lograr, yo hubiera querido escuchar ese discurso a fines del 2015 o a principios del 2016 y creo que hoy la situación sería distinta”.

Luego Hernández se refirió al sector: “Se le ha pedido nuevamente un esfuerzo al campo para poder seguir financiando nuestro país, y otra vez el campo ha dicho que si, pero ahora somos la clase política quienes tenemos que estar a la altura de la circunstancias y hacer un esfuerzo no acrecentando las plantas de personal y no generando gastos innecesarios para las comunas”.

Con respecto a las finanzas municipales expresó: “Muchas veces escuchamos a los Concejos Deliberante pidiendo que se haga tal o cual cosa, pero hay que tener en cuenta los recursos, son todas muy buenas intenciones pero están vacías” sentenció.

Luego habló de las medidas que se han tomado desde el municipio para acompañar la producción: “Nos hemos propuesto mantener en forma transitable la red vial, no solo manteniendo los caminos sino también reconstruyéndolos, sabemos muy bien el flagelo que significaron las inundaciones y hablaría muy mal de esta gestión que nos vuelva a sorprender una inundación y sigamos con los mismos problemas”.

El Intendente hizo un repaso de las diferentes acciones que se llevan adelante desde la Dirección de Producción a cargo del Ingeniero Guillermo Salvetti y luego hizo mención al no otorgamiento de la emergencia por inundaciones el año pasado por parte del Ministerio de Agroindustria: “Tuvimos una diferencia de criterios, solicitábamos que la emergencia fuese otorgada al Distrito pero nos la otorgaban de manera individual, por ese motivo desde la Municipalidad llevamos adelante su propio programa de emergencia y más de 20 productores desde el 1 de enero hasta el 30 de junio no pagaron sus impuestos, con ellos se hizo un prorroga, y 3 productores entraron en desastre que implica directamente la eximición, todo esto fue afrontado con recursos municipales, y de la misma manera estamos acompañando al sector lácteo que está muy castigado”.

Por último Hernández recordó la visita del Ministro de Agroindustria Leonardo Sarquís: “Se que la respuesta que recibió la Asociación Rural no fue del todo convincente, pero logramos sentar cara a cara sin agenda previa a los productores y a quienes tomas las decisiones, porque apostamos al diálogo y siempre van a encontrar al Intendente y su equipo de trabajo en esa postura, porque el campo es quien siempre nos ha ayudado a salir de las crisis, esta vez no va a ser la excepción, pero somos muchos más quienes tenemos que hacer un esfuerzo y ponernos a la altura de las circunstancias”.

Sucedió en el uso de la palabra al Intendente Municipal el Secretario de CARBAP, Roberto Cittadini, quien luego de mencionar las tareas que se llevan a cabo desde la Confederación se refirió a las últimas investigaciones judiciales sobre corrupción: “Hemos asistido a hechos realmente obscenos, sentimos rechazo al ver una justicia que durante muchos años no actuó como tenía que actuar y como decimos en el campo si hay infección hay que ir hasta el hueso y limpiar todo, hoy se habla de que hay empresarios arrepentidos pero en realidad son delincuentes, y los delincuentes tienen que devolver lo que robaron e ir presos”.

Luego se refirió a las medidas impositivas anunciadas por el gobierno: “Se ha prendido nuevamente la aspiradora del interior, el campo nunca dejó de aportar, siempre puso el hombro y lo va a seguir poniendo, cuando se dieron las condiciones el campo puso todo lo que tenia para producir, no compro dólares, invirtió en genética y maquinaria. Si el sector agropecuario va a hacer el esfuerzo hay que sumar a la mesa otros sectores, falta que hagan el esfuerzo empresarios de la patria contratista, faltan los bancos, falta la renta financiera y la gran deuda es del sector político, tienen que demostrar que ellos también van a hacer un esfuerzo”.

Por último fue el turno del Presidente de la Asociación Rural Adrian Albín: “En este último año nos toco vivir una inundación seguida por una de las sequias más importantes de la historia del país – afirmó Albín – a la cual las autoridades provinciales minimizaron y decidieron no otorgar la emergencia”.

Al igual que el Secretario de CARBAP, Albín se refirió a la corrupción: “No estamos acostumbrados, ni nos vamos a acostumbrar, a que aquellos que han hecho lo imposible para poner a la opinión pública en nuestra contra hoy desfilen y saquen turno para arrepentirse de haber robado no solo el dinero sino también el sueño de muchos argentinos”.

El Presidente de la Asociación Rural hizo un repaso por medidas tomadas por los últimos gobiernos expresando que: “Primero hubo un Presidente de saco y corbata que le dijo que no a la exportación de carne sentenciando a la ganadería argentina, luego vino una Presidente que quiso que le demos casi todo lo que producíamos y creó la 125, desde el interior le mostramos que no hay que llevar bolsos con dinero a ningún sótano o garaje, le enseñamos que a las leyes nefastas se las enfrenta con ideales claros y convicciones profundas, porque al campo no se lo doblega ni mucho menos se lo compra como era su costumbre” sentenció Albín.

Luego sin nombrarlo fue el turno del actual Presidente Mauricio Macri: “Hoy tenemos un Presidente con saco y sin corbata, que poco sabe de cumplir la palabra empeñada, y que entre gallos y media noche nos dice que pongamos el hombro porque el país lo necesita, lo que ellos no saben es que el campo puso siempre el hombro, antes hombreando bolsas y llevando este país a ser una potencia mundial y ahora pone cereal, carne reconocida a nivel mundial, frutos para alimentar a varios países, pero lamentablemente es usada para que políticos, financistas, banqueros, especuladores amigos del poder y vivos sean aun más ricos y el pueblo el mas sacrificado”.

Por último Albín también coincidió con el Secretario de CARBAP al pedir gestos de austeridad a la clase política y que también sean otros sectores los que hagan un esfuerzo.

Fuente Veradia.com