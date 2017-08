Se impuso Cambiemos, Mónica Estévez y Jorge Jordán ganaron sus internas

El triunfo en Unidad Ciudadana fue cómodo. En 1País fue voto a voto y se definió por apenas 134, Olano y Orozco no pasan a la general. Mónica ganó su interna en todos los centros de votación y Jordán obtuvo una muy buena diferencia en Treinta de Agosto donde superó a Ripamonti por 328 votos (819 a 491).

La lista de Cambiemos se impuso en el distrito con el 37.14% del total de los votos y las dos internas que libraron Unidad Ciudadana y 1País quedaron en manos de las boletas lideradas por Mónica Estévez y Jorge Jordán respectivamente.

En el primer caso el triunfo fue cómodo (4402 a 2837) y el segundo por apenas 134 votos. Votó el 70% del padrón total y Cambiemos obtuvo muy buena diferencia en la ciudad cabecera (8999 votos), ganó ajustadamente en Treinta de Agosto (915) y perdió por dos votos en Beruti a favor del Juan Pablo Ripamomti (156 a 158).

Mónica ganó su interna en todos los centros de votación y Jordán obtuvo una muy buena diferencia en Treinta de Agosto donde superó a Ripamonti por 328 votos (819 a 491).

El “piso” se ubicó en los 379 votos y conforme a estos guarismos de las otras tres fuerzas políticas que participaron del acto eleccionario de la víspera, sólo una pasará a la general del 22 de octubre próximo. La lista de Cumplir que postulaba a Lucio Moralli como primer candidato a concejal cosechó 797 votos y estará en la general. No serán de la partida Silvina Orozco (Creo) alcanzó los 208 sufragios y al cierre de esta edición la precandidata del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Eleonora Olano estaba quedando fuera de competencia por apenas cuatro votos ya que computaba 375.

3 Totales

Según datos extraoficiales, el total de votos válidos en todo el distrito fue de 25.297, a los que deben sumarse otros 1810 entre blancos y nulos. De ese total 10.070 (37,14) correspondieron a lista de Cambiemos que encabezaba Alberto Rodríguez Mera.

En total, Unidad Ciudadana cosechó 7239 votos (26,70%) y la sumatoria de la interna de 1País llegó a los 6628 (24,45%).

Mónica Estévez superó a Lucas Ustarroz por 1565 sufragios (4402 a 2837) y Jorge Jordán se impuso por 134 votos (3381 a 3247).

Cambiemos fue la lista más votada en la ciudad cabecera con 8999 votos. Le siguieron Mónica Estévez con 3917, Ripamonti (2598), Jordán (2483), Ustarroz (2465), Moralli (765) Olano (368) y Orozco (207)

En la ciudad de Treinta de Agosto, el triunfo también correspondió al oficialismo, aunque con números mucho más ajustados. Logró 915 votos, Jorge Jordán se ubicó segundo con 819 y logró la gran diferencia que le permitió ganar su interna considerando que la lista liderada por el concejal Juan Pablo Ripamonti llegó a los 491 votos, Mónica alcanzó los 375 y Lucas Ustarroz 324. Y en Beruti Ripamonti fue el más votado (158). En segundo término se posicionó el oficialista (156) y luego le siguieron en cantidad de votos Mónica Estévez (110), Jorge Jordán (79), Lucas Ustarroz (48), Lucio Moralli (12), Eleonora Olano (7) y Silvina Orozco (1).

3 Integración

Con los resultados de la víspera y en función de los porcentuales logrados en cada caso por los sectores perdedores tanto de Unidad Ciudadana como del frente 1País, ambos participarán de las listas definitivas de octubre con un veinticinco por ciento, es decir que el primer precandidato en cada caso se transformará en el cuarto de la lista que cada agrupación presente para las elecciones generales.

En el caso de Unidad Ciudadana y por la legislación vigente del denominado cupo femenino, Ustarroz no podría integrarse ya que el tercer término es ocupado por Néstor Baselli y en su reemplazo debería ir quien le secundaba en la lista, Leticia Badino.

Idéntica situación estaría ocurriendo en 1País donde el cuarto término de la lista ganadora era ocupado por una mujer (Ana María Calderón) con lo que el reemplazo por la integración de la lista perdedora debería ser otra mujer, con lo que Juan Pablo Ripamonti no podría ser de la partida y la segunda candidata de esa lista, Marisol Ethel Paolucci. Tanto Ustarroz como Ripamonti pasarían al octavo lugar en sus respectivas listas, siempre y cuando no se repita la misma situación.