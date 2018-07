Se extiende hasta el 31 de agosto el plazo de adhesión a la moratoria

“La iniciativa fue extender el plazo para que los vecinos se sigan acefrcando porque vimos que la cantidad de gente que vino a regularizar fue mucha; de hecho tenemos más de 25.000.000 de pesos ingresados, de los cuales hay 15.000.000 de pesos son de contado o hasta 12 cuotas”, dijo esta mañana el Cdor. Pablo Silvani, secretario de Hacienda municipal.

El funcionario explicó que “esta extensión también se hizo para ver el tema de viviendas, ya que es algo delicado lo de los círculos cerrados, que es un sistema solidario mediante el cual al tener al día el pago de las cuotas, permiten hacer más viviendas, y en este caso hay viviendas en situación irregular y queremos que se acerquen para regularizar las cosas”.

“En el caso de viviendas se han acercado hasta el momento entre 50 y 55 vecinos que estaban con algún problema de atraso en sus pagos, que es un porcentaje bajo, que rondaría el 20% del total”, agregó Silvani.

Cabe recordar que pueden adherir a la moratoria los contribuyentes con deuda hasta el 30 de abril pasado y que ingresan todas las tasas y contribuciones por mejoras, deudas en proceso judicial o sometidas a juicio de apremio a partir de la promulgación de la ordenanza original, el 21 de mayo último. En tanto quedan excluidos los derechos de construcción, infracciones y multas derivados de los mismos.

El plan contempla descuentos muy importantes sobre los intereses generados por el no pago de los impuestos municipales.

a) Desde el 21 de mayo y hasta el 30 de junio.

– por pago contado y hasta 3 cuotas: 70% de descuento.

– hasta 12 cuotas: 60% de descuento.

– hasta 24 cuotas: 50% de descuento.

– hasta 48 cuotas: 40% de descuento.

b) Desde el 1° de julio y hasta el 31 de agosto

– por pago contado y hasta 3 cuotas: 60% de descuento.

– hasta 12 cuotas: 50% de descuento.

– hasta 24 cuotas: 40% de descuento.

– hasta 48 cuotas: 30% de descuento.

Las cuotas generadas por el plan de pago no podrán ser inferiores a la suma de 300 pesos, excepto para el caso de la Tasa de Red Vial, cuyo valor deberá ser superior a 2.000 pesos.

Asimismo, cada cuota devengará un interés mensual igual a la tasa pasiva para plazo fijo digital a 30 días que establezca el BAPRO.

El contribuyente que adeuda cuotas de viviendas de Círculo Cerrado podrá prorratear esa deuda, o parte de la misma (la otra parte se paga de contado) entre las cuotas que le resten pagar.

En este sentido, la cuota sería de un mayor valor pero quedaría sin deuda a la fecha del plan y deberá comenzar a pagar y tener su vivienda al día. Esto significa una gran ventaja para el dueño de la vivienda puesto que evitaría la desadjudicación y/o juicio de apremio con embargos de bienes muebles, de sueldos, costas de abogados, etc.

La falta de pago de tres cuotas del plan hace perder los beneficios obtenidos y se iniciaría el juicio por apremio, mientras que los contribuyentes que realicen un plan y lo mantengan no serán objeto de acciones judiciales o extrajudiciales de cobro.