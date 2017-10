Se espera en la zona una temporada con muchos mosquitos

El comienzo de una nueva etapa de días más calurosos y la alta presencia de agua en la región conforman un escenario muy favorable para la proliferación de mosquitos, arañas, víboras y otras alimañas, y eso ha sido tenido en cuenta desde el Municipio, que ya empezó a trabajar en diferentes aspectos y está programando un plan de acción que sumará tareas de prevención y abordaje en otros sentidos de esta cuestión.

“Se viene la época del mosquito, del dengue, de la chikungunya, y está todo agravado por la gran cantidad de agua que hay en la zona, por eso hay que extremar las precauciones, tal es así que desde el Ministerio (de Salud) estuvieron la semana pasada y fumigaron en Trenque Lauquen, Beruti y 30 de Agosto, y propusieron también formar gente para fumigar, mas allá que acá hay privados y el Hospital los contrata no sólo para los mosquitos, sino también para arácnidos, cucarachas y otras especies”, explicó el secretario de Salud, Raúl Orellana, quien también indicó que se están organizando nuevamente tareas de descacharrización y otras actividades articuladas con el área de Medioambiente.

A su vez, se destacó que ya se ha empezado a fumigar en zonas de maternales, ámbitos municipales y espacios públicos. Y también se repartirán instructivos en hospitales, salas de atención primaria y otros sitios.

Proliferación

Por su lado, la secretaria de Medioambiente, Ana Paula Motrel, hizo referencia a que diferentes condiciones favorecerán la proliferación de mosquitos en nuestra región durante esta temporada, pero destacó que la Comuna está preparada para las situaciones que se puedan llegar a presentar. “Tenemos maquinaria de fumigación y gente equipada con mochilas para lugares pequeños con productos autorizados por el Ministerio de Salud. Estamos preparados y desde Bromatología se hace el seguimiento de población con larvitrampas y ovitrampas, y hay un protocolo de emergencia en caso de que haya un caso positivo de dengue, por ejemplo, aunque hay más posibilidades de que eso suceda a partir de enero, e incluso los casos sospechosos que hemos tenido aquí no fueron autóctonos, sino de gente que ha viajado”, dijo, añadiendo que en nuestra zona “hay una situación particular por la que se espera una alta presencia de mosquitos, pero del mosquito autóctono, no del Aedes Aegypti, que es el que transmite el dengue, en parte porque durante el invierno no hubo muchas heladas y los mosquitos no murieron en su totalidad”.

Con todo esto, la funcionaria recomendó que los vecinos comiencen a tomar recaudos, utilizando repelente, plantas aromáticas que ahuyenten a los mosquitos o incienso a partir de que “cuando empiecen a subir las temperaturas el mosquito se va a hacer notar”.