Se entregó $1 millón

Ayer por la mañana, el Club Barrio Alegre concretó la entrega de un nuevo premio del Abono Insuperable que todos los años edita la institución “celeste”. En esta oportunidad, se trató de nada menos que un millón de pesos cuya beneficiaria fue la vecina Carola Satarain quien recibió el enorme cheque simbólico de parte del presidente de la reconocida entidad social y deportiva, Miguel Reparaz.

Este último expresó: “La verdad que es una satisfacción entregar un nuevo premio y mucho más de esta importancia. Además, este ha sido un Abono en el cual se han dado todos los premios. Así que estamos muy satisfechos. Creemos que es un premio muy importante, hemos tenido la suerte de que lo ha ganado alguien a quien le viene muy bien. El próximo premio es el departamento que se sorteará el mes que viene y ese será el sorteo final”.

Por su parte, la vecina Carola Satarain expresó su alegría por haber sido beneficiada en este sorteo que le permitió ser acreedora de tan importante premio. “La verdad que estoy muy contenta, no lo puedo creer. Yo pregunté el sábado qué número había salido, pero no tenía idea del número que tenía yo, así que me enteré el lunes cuando me llamó mi cuñada que fue la que me vendió la rifa”, contó.

Satarain dijo que al Abono Insuperable de Barrio Alegre lo ha adquirido por muchos años, pero no con este número el cual se lo compró “a un muchacho que no podía seguir pagándolo” y le trajo buena suerte. “La verdad que me viene como caído del cielo. Con este dinero pienso comprarme un auto mucho mejor del que tengo que ya está viejito y lo voy a usar para ir al campo porque allí es donde vivo y también para pagar algunas cuentas y todo lo que se presente”, señaló.