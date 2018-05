Se entregarán botiquines de primeros auxilios a medio centenar de escuelas del distrito

La donación se hará el martes próximo a las 10 en la sede del Consejo Escolar, en un acto que encabezará el Intendente Municipal, Dr. Miguel Fernández y del que participarán el presidente del Consejo Escolar, Mauricio Rodecker, y autoridades de la Filial Trenque Lauquen del Colegio de Farmacéuticos, que preside Ana Rosa Mulán, y del Centro de Formación Profesional n° 402, cuya directora es Carmela Bouissou.

Los establecimientos educativos beneficiados en esta ocasión son de los parajes Francisco Magnano, La Zanja, Trongé, Las Trece Plantas, Las Tunas, Los Chañares, Corazzi, Duhau, La Porteña, La Atalaya, Mari Lauquen, La Carreta, Francisco de Vitoria, La María, Primera Junta, Las Guasquitas, Colonia Martín Fierro, Colonia El Mate, Nueva Castilla, Girodias, 30 de Agosto, Beruti y Trenque Lauquen.

Cada uno de los botiquines tendrá una docena de artículos diferentes: algodón, gasa, alcohol, tela hipoalergénica, curitas, vendas cambric de distinto tamaño, tres pares de guantes descartables, agua oxigenada, solución fisiológica, bajalengua y venda elástica.

La propuesta surgió en una reunión que la dirigencia del Colegio de Farmacéuticos local mantuvo tiempo atrás con el intendente Fernández, a quien le expresaron la intención y voluntad de articular con la Comuna alguna acción que permita brindar institucionalmente una mejor respuesta que la que el CFPB Filial Trenque Lauquen viene dando hasta ahora ante pedidos puntuales de alguna entidad. El jefe comunal no sólo aceptó la iniciativa sino que rápidamente le dio participación al Centro de Formación Profesional n° 402.

De esta manera, se acordó que el Municipio aportaría el material (madera) y el área de carpintería del Centro de Formación –junto con los alumnos de Restauración y Tapicería- la mano de obra para el armado de los botiquines, mientras que el Colegio de Farmacéuticos se encargaría del contenido.

“Es muy importante poder aunar esfuerzos y hacer un poco realidad eso de que la unión hace la fuerza. Así, lo que uno solo no puede o puede de manera limitada, termina ampliándose y beneficiando a más gente, en este caso a la comunidad de muchas escuelas”, comentó Ana Rosa Mulán, presidente de la Filial Trenque Lauquen del Colegio de Farmacéuticos.

La farmacéutica agradeció además “la receptividad del señor Intendente y la predisposición para motorizar las cosas convocando a sumarse al Centro de Formación Profesional y también con la participación del Consejo Escolar”, y adelantó que en el Colegio de Farmacéuticos están esperanzados con que “esto pueda repetirse, a nosotros nos gustaría seguir, será cuestión de charlar con Miguel (Fernández) por dónde hacerlo, aunque se nos ocurre que podríamos continuar por los clubes”.

No es esta la primera actividad solidaria del Colegio de Farmacéuticos: entre las últimas, el año pasado coordinó una campaña de donación de pañales para la ONG ANIN y también participó de Trenque Solidario.