Se encadenó para evitar un remate

En la mañana de ayer Heber Gabriel Gutiérrez (54) oriundo de Villa Maza se encadenó frente a la sede del Colegio de Martilleros para evitar el remate de un campo propiedad de su familia por una deuda contraída hace más de 20 años por su padre ya fallecido.

En diálogo con La Opinión, Gutiérrez explicó que la deuda “se origina por una jaula de 33 novillos que mi papa tenía capitalizados y que al día de hoy con intereses incluidos rondaría los $600.000” algo que según aseguró la familia estaría dispuesta a pagar.

Sin embargo destacó que “quieren rematarme el campo por $3.000.000 y eso es usura” y destacó que “queremos además que se investigue la causa porque hay anomalías por las cuales hicimos la denuncia en Fiscalía”.

Por otra parte el vecino sostuvo que el campo en cuestión es su única fuente de ingreso por lo cual la posibilidad de su pérdida lo llevó a la “desesperada” decisión de encadenarse.

n Protesta

En este marco Gutiérrez comentó que “tengo 54 años y en este momento tengo un “tambito” donde ordeño vacas y hago quesos artesanales”.

Y agregó que la causa se genera a raíz de “una deuda de mi papá de hace 21 años que ya tendría que haber caducado”.

En el mismo sentido informó que “mi papá fallece en el 2001 y desde allí nos queda la deuda. A los dos meses aparecen los acreedores a cobrarme esa deuda que se originó por una jaula de 33 novillos que mi papa tenía capitalizados y que una vez engordados los vende pero no le pagan entonces no pudo cumplir. Y a raíz de ello se abre un juicio que tras el fallecimiento de mi papá continúa. Y hace 15 años que con mi madre nos hacemos cargo y tenemos que seguir con este juicio”.

n Deuda y usura

Por otra parte Gutiérrez sostuvo que “la deuda original es una jaula de novillos que con intereses incluidos rondaría los $600.000 que nosotros estamos dispuestos a afrontar pero no $3.000.000 que es el monto por el cual quieren rematarme el campo”.

En este sentido consideró que “eso es usura por eso yo pido que el remate se suspenda y que la Fiscalía, donde hicimos una denuncia penal, investigue la causa porque hay muchas anomalías”.

Por otra parte el encadenado apuntó como responsables del intento de usura a los señores Hilario Pertecarini (Villa Maza); al Dr. Martínez (Carhué); a la Dra. Alomar que es jueza de Guaminí y a la martillera trenquelauquense Nilda Díaz a quienes tildó de “ladrones que solo buscan un beneficio personal”.

n Pedido

Sobre el reclamo específico que lo llevó a encadenarse Gutiérrez expresó que “lo que pido específicamente es que se suspenda el remate y que la Fiscalía de Trenque Lauquen investigue el caso porque hay muchas anomalías e irregularidades y ellos los saben. Nosotros estamos dispuestos a pagar entre $400.000 y $600.000 que es el monto al cual ascendería la deuda actualizada al día de hoy pero no los $3.000.000 que piden”

Asimismo destacó que “el campo vale entre 10 y 11 millones de pesos. Es mi único sostén y si lo rematan me quedo en la calle. Lo único que quiero es que se haga justicia”.

Y agregó que encadenarse “es la forma de protestar que encontré yo porque esto hoy me pasa a mi pero mañana le puede pasar a cualquiera. La gente tiene que salir y defender lo propio, las cosas nuestras y que estos comerciantes no nos roben”.

Por último confesó que “nunca pensé estar en una situación como ésta. Y la verdad es que no me gusta. Yo solo quiero trabajar y nada más pero lo tengo que hacer porque es una situación límite, porque si no me quedo en la calle”.