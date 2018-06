Se desplomó la demanda al exterior pero creció para los destinos nacionales

No falta mucho para las vacaciones de invierno, que se darán entre el 16 y el 30 de julio, y los avatares económicos que se dieron en las últimas semanas están haciendo sentir su efecto en el panorama de cara a las posibilidades de viajar con que cuentan los vecinos, precipitándose de gran forma la demanda de viajes al exterior del país principalmente a causa del valor del dólar, pero registrándose a la vez un aumento en el interés por los destinos nacionales.

Este panorama refleja cómo posiblemente se comportará el turismo en los próximos meses y además es una referencia de los bruscos cambios en el consumo que han ocasionado los saltos económicos que se dieron en la Argentina recientemente. La trepada del dólar y los aumentos en impuestos y tarifas, sumado esto a que economistas y analistas prevén una caída del salario real, han afectado los números del turismo y así se destaca un presente “bastante tranquilo” en cuanto a demanda de viajes, con mucho más movimiento en torno a las ofertas más económicas.

Complicaciones

Desde la agencia Amunche Ripé Viajes, Claudio Domínguez, explicó que “se está moviendo un poco lo nacional mientras que lo internacional no tanto”. “Los operadores internacionales están con muchas plazas que no pueden vender. El dolar subió 10 pesos en menos de un mes, y quien ya había comprado un viaje en dólares y le quedaba poco por pagar no tuvo drama, pero a muchos se les complicó, por la inestabilidad no pueden concretar algo con certeza y hasta ha habido bajas en algunos viajes”, señaló, añadiendo que se dio “un salto grande” pero que de todas formas sigue habiendo consultas de los consumidores.

Con esto, a la hora de las consultas, la gente busca mucha financiación, “sobre todo cuotas sin interés por el tema de la inflación, pero muchas tarjetas (de crédito) han bajado sus sistemas de promociones en cuotas”. “Estamos vendiendo bien pero hay un parate que se va a notar”, comentó el entrevistado, y agregó que según su parecer “la baja más grande se va a notar con la gente que generalmente a esta altura del año se organiza para viajar entre septiembre y octubre”. En tanto, ya se está vendiendo inclusive hasta febrero y marzo.

Oferta

En el corto plazo, en torno a las vacaciones de invierno, “el exterior está parado”, se destaca, pero a la vez también se apunta que “la gente está eligiendo mucho ir dentro del país por destinos puntuales, está buscando la nieve, la zona de Salta y las Cataratas del Iguazú”. “Nosotros estamos con propuestas para la zona de Termas de Río Hondo, lo que es el sur, Salta y Cataratas en avión y bastante accesible; además estamos manejando también algo de Brasil como destino internacional económico. Tenemos varias propuestas en eso y en un buen precio, pero no se está manejando el volumen de gente que se manejaba tiempo atrás”, comentó el especialista, quien luego agregó a Punta Cana (República Dominicana) como otro de los puntos internacionales más económicos y con buenos servicios para los argentinos.

A su vez, Domínguez también marcó expectativas por que surjan cupos con promociones y ofertas a partir de sobrantes de cupos que puedan llegar a salir. “Se viene limitando todo cada vez más y, por ejemplo, la clase media o media alta no viaja tanto al exterior. Hay propuestas pero no es tan fácil vender”, remarcó.

Éxito en lo nacional

Por su lado, Miguel Piana, titular de la agencia que lleva su nombre, indicó que “en lo que son destinos nacionales fue una sorpresa, porque hace dos meses y medio que están todas las salidas de la empresa colapsadas por pedidos”. “Nosotros ofrecemos Buenos Aires para niños, con Temaikén y el Parque de la Costa; San Rafael y Las Leñas; el norte y Cataratas, y todas las propuestas están con lista de espera desde hace un mes”, contó.

Según Piana, “generalmente para las vacaciones de invierno la gente se demora más en la organización pero esta vez hubo mucha anticipación, y hay quienes apuestan al auto o sólo alquilar una cabaña, pero los tours (nacionales) anduvieron bien y nunca se vendieron con tanta anticipación, al punto que lo que es venta de destinos dentro del país se puede calificar como un éxito”. Pero enseguida el empresario añadió que “fuera de Argentina, en lo que es la agencia hubo poco movimiento y hay pocas reservas para el receso escolar, algo que puede estar relacionado al aumento del dólar y que puede que haya hecho que la gente apueste a la Argentina”.

Expectativas

Se destaca entonces un notorio interés por puntos de nuestro país, más económicos que la mayoría de las propuestas del exterior, y en Miguel Piana Viajes y Turismo las propuestas grupales están “llenas”, quedando sólo algunos pocos lugares para una salida el 15 de julio a Cataratas. Mientras que la consulta por ofertas individuales fue “más floja”.

A su vez la demanda de viajes al exterior se calificó como “terriblemente baja”, pero Piana se basó en su experiencia para especular con que “todo se va a acomodar, porque la gente se acostumbra al valor del dólar y vuelve a comprar”. “Esto es lo primero que hace la gente cuando se da un impacto así y nosotros vamos a apostar a siete salidas grupales al exterior el año que viene, con Italia y Grecia en abril, Bayahibe en mayo, un viaje grupal a Europa también en mayo, Colombia en junio, Perú en julio, una salida grupal al norte de Brasil en septiembre y Disney para familias”, anunció el empresario, dejando claras sus expectativas para el 2018.