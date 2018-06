Se desarrolló la celebración por el 115° aniversario de Salliqueló

El cronograma de actividades por el 115° aniversario de la fundación de Salliqueló dio inicio en el cementerio local, allí el Intendente Hernández, autoridades municipales y concejales, acompañados por descendientes de Hugo Stroeder, colocaron una ofrenda floral en el lugar donde descansan los restos del fundador de la ciudad.

El acto oficial se realizó en el Hospital Municipal, el Intendente Jorge Hernández se dirigió a los presentes y comenzó agradeciendo la presencia de los descendientes del fundador de la ciudad, Hugo Stroeder, luego felicitó a los periodistas en su día por la tarea realizada: “En la medida en que sigamos teniendo medios independientes y comprometidos como los que tenemos en nuestra comunidad y la región tendremos asegurada la pluralidad de ideas” afirmó el Intendente.

Luego hizo referencia a la entrega de escrituras que durante el acto se desarrollaría: “Es un documento que dignifica a quien tiene un techo poniendo de manifiesto su propiedad, quiero agradecer a la Escribana Karina Siri que en nombre de la Escribanía General de Gobierno se hizo presente para acompañarnos en esta entrega de escrituras que es muy importante para nuestros vecinos”.

En la continuidad de su alocución el Intendente habló del conjunto de obras que se inauguraron en el Hospital: “En salud la Provincia de Buenos Aires ha puesto una mirada muy importante en los últimos años, con su aporte vamos a inaugurar en el día de hoy un conjunto de obras que son un orgullo para el Hospital: se reformó el Sector de Administración, se aggiornó el equipo de Rayos X, se incorporó un Digitalizador de Imágenes y estamos en la primera etapa de los trabajos que se realizan en la sala de pediatría”.

El Intendente también se refirió a la puesta en marcha del sistema de salud SAME Provincia: “Hemos tenido la suerte de encontrarnos con funcionarios como Federico Pupillo, Director del Same en la Provincia de Buenos Aires, a quien le agradezco que esté presente, funcionarios como él hacen que cuando les planteamos un problema deja de ser solo un problema nuestro y pasa a ser también un problema de la provincia, no solamente toman la posta en las declaraciones si no que lo demuestran con hechos, y hoy lo tenemos a la vista con la implementación del SAME en Salliqueló, en nombre de toda la comunidad le agradezco por todo el trabajo realizado, hemos tenido la capacitación necesaria y hoy incorporamos la ambulancia para el nuevo sistema de salud”.

Por último el Intendente Hernández agradeció al personal del hospital, al Cura Párroco Marcelo Cervetti quien visita todos los viernes el lugar y a la cooperadora de la institución.

En representación de la Escribanía General de Gobierno se hizo presente la Escribana Karina Siri, quien dejó su mensaje previo a la entrega de escrituras, y transmitió el saludo de la Gobernadora María Eugenia Vidal.

Seguidamente a la entrega de escrituras se homenajeo a los periodistas en su día con una entrega de presentes, luego se dirigió a los presentes el Director Provincial del SAME, Federico Pupillo, quien expresó: “Hemos trabajado mucho en estos últimos meses para llegar a este día en condiciones de poner en funcionamiento el nuevo sistema de salud, SAME busca trabajar de manera mancomunada entre todas las fuerzas.

Creemos que transformamos la salud trabajando entre todos y no de manera aislada, queremos que no sea una red entre todos los municipios para aportar soluciones. La inversión en Salliqueló es de más de $7.000.000, es el municipio 54 que se incorpora, de a poco la emergencia en la provincia se empieza a llamar SAME, esta tarde vamos a estar poniendo en marcha el sistema en la ciudad de Pellegrini, seguimos creciendo porque es un área en el cual hay que invertir para poder lograr resultados más rápidos”.

Luego de la puesta en marcha del Sistema de Salud SAME Provincia se inauguraron y recorrieron las obras realizadas en el Hospital Municipal.