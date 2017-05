Se cubre el cupo del pejerrey y podrían exportarse carpas

Luego de la reunión que pescadores de Beruti concretaron con la directora de Actividades Pesqueras y Acuicultura bonaerense, Cecilia París, y autoridades municipales el 14 de marzo en dicha localidad, abordándose la necesidad de los pescadores de poder desarrollar su actividad, se conocieron algunos avances importantes en la cuestión a partir de la expedición de permisos y licencias, y de la posibilidad de que se abran importantes mercados para la exportación de carpa.

El reclamo que habían planteado los pescadores en la marcada cita se había prolongado por un importante período, y en aquella oportunidad la funcionaria bonaerense informó a los pescadores sobre el inicio de un estudio en el complejo lacunar El Hinojo-Las Tunas para establecer un cupo de pesca. Mientras que fue justamente París quien ayer en diálogo con La Opinión confirmó que “ya están dadas las habilitaciones para la pesca tanto de carpa como de pejerrey, siendo permisos con cupo establecido en el caso del pejerrey y licencias en lo que hace a la carpa”. “En marzo estuve en Trenque Lauquen y le dijimos a los pescadores que para que se otorguen los permisos para pesca de pejerrey en Las Tunas se tenía que hacer un estudio y así se iba a saber si se daría un cupo para pesca comercial o no. Así se hizo con autoridades de esta cartera provincial y personal de Beruti, y el resultado dio que se podía dar un cupo para un listado de gente establecido, que no es un cupo muy grande, porque es de 600 kilos por pescador hasta el 1º de septiembre, día en que empieza la veda. Esto porque se comprobó que hay una cantidad importante de ejemplares sin llegar a la talla comercial. Por eso se esperará a hacer un nuevo estudio que permita tal vez agrandar el cupo más adelante”, detalló.

Mientras que en ese mismo sentido la entrevistada comentó que ese nuevo estudio se podría hacer en un mes. “El pejerrey no crece milagrosamente. Hay que esperar un tiempo para volver a hacer los estudios, y en junio o julio seria la época para repetirlos”, apuntó, repitiendo que si se comprueba el crecimiento necesario de la población los cupos podrían extenderse.

Por lo pronto, también se supo que se estima que por estos días los pescadores han cubierto aproximadamente un 25 por ciento del cupo ya otorgado.

n ¿Exportación?

Por otro lado, la situación de la pesca de carpa es en parte similar, pues la actividad está habilitada, pero en este caso mediante el otorgamiento de licencias, sin cupo. Y además contando con un posible gran espaldarazo, pues según explicó Cecilia París “hay un inversor de Avellaneda interesado en comprar carpas para exportar”. “Se acordó que si había interesados en esto serviría para dar mano de obra en blanco y buscar mercados de exportación con una empresa”, señaló la directora provincial de Pesca.

En tanto, el secretario de Producción trenquelauquense, Marcelo Ombroni, se refirió también a este tema y confirmó que las posibilidades más importantes de exportación se basan en dos destinos, por un lado Irak y por el otro los países nórdicos, agregando que ya se ha avanzado en el tema y que actualmente se aguarda por una respuesta de los posibles compradores internacionales ante el envío de muestras. “Si hay una respuesta positiva se puede abrir un mercado muy importante”, sostuvo el funcionario.

Así, con el primer paso del otorgamiento de las habilitaciones concretado, la expectativa está puesta ahora en qué ocurrirá con el posible emprendimiento que apunta a la exportación, el cual marcaría sin dudas un panorama más que auspicioso para los pescadores locales.