Se corrió la segunda fecha

Por segundo año consecutivo Pellegrini fue sede del Campeonato de MTB del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires y, nuevamente, se disfrutó de una agradable jornada a puro sol en el Día Internacional del Ciclista. Con más de 200 inscriptos se llevaron a cabo las dos carreras de las categorías Promocional (26K) y Competitiva (52K). En un circuito comprendido alrededor de las inmediaciones de Complejo Polideportivo desde las 11 horas se dio inicio a la largda de la primera competencia y alrededor de las 13 horas se disputó la carrera competitiva. Trenque Lauquen contó con gran número de competidores donde se cosecharon podios con Alejandra Araujo siendo 3º en Promo Damas A, Francisco Bernasconi fue 4º en Master A1 y Jonatan Agrazar finalizó 3º en Master A2.

n Resultados en Promocional

En la categoría Damas A las tres más rápidas que completaron los dos giros de carrera fueron Evangelina González (1;14,41) de Salazar siendo escoltada dos treslomenses: Anabella Courbello (1;18,15) y Paula Chiuffo (1;22,40). Por el lado de Damas B, Carla González fue la primera en arribar con un tiempo de 1;12,10 donde Sandra Suárez (1;18,12) y la trenquelauquense Alejandra Araujo (1;18,52) completaron la terna. Adriana Larroude finalizó 6º, Anabella Esandi 7º, Graciela Suárez 12º y Marcela Arricau no pudo completar la competencia. Por el lado de los Caballeros A el pellegrinense Matías Sánchez (1;02,41) ganó la carrera seguido por Jesús López (1;02,45) y Ezequiel Rantuche (1;02,52) en una ajustada definición; el trenquelauquense Germán Rago se ubicó 11°. En Caballeros B el pampeano David Bohnet (1;03,28) se quedó con la competencia seguido por Roberto Pardo (1;03,36) y Pablo Celaya (1;03,49); el competidor de Trenque Lauquen, Alejandro Ressia, culminó 18º. El oriundo de Coronel Suárez, Ariel Rodríguez (1;07,19), dominó en Caballeros C escoltado por Jorge Durán (1;07,27) y el Daniel Lucena (1;07,30); Luis Mario Enriquez finalizó 9º.

n Resultados en Competitiva

En la categoría Damas A no hubo competidoras mientras que en Damas B la ganadora fue Laura Arias (1;40,25) de Pellegrini seguida por Betina Salvá (1;46,14) y María de los Ángeles Sánchez (1;56,44). En Sub 18 el podio fue 100% de Daireaux con Aaron Basso (1;02,47) en lo más alto escoltado por J.Manuel Gómez (1;02,50) e Ignacio Zubiria (1;04,52). En la categoría Elite el pampeano Germán Laguna con un tiempo de 1;28,16 fue el primero en completar los tres giros de competencia seguido por el treslomense Ignacio Mendive (1;28,44) y Martín Hours (1;29,35). El único trenquelauquense en Elite, Sebastián González, finalizó 8º. En Master A1 el representante de América, Marcos García (1;28,18), se quedó con la prueba. Favio Santiago (1;28,20) y Javier Sotelo (1;28,23) completaron la terna más rápida seguidos por el trenquelauquense Francisco Bernasconi (1;28,33); Gabriel Brisoliz fue 10°. Ya en Master A2 el ganador fue Emilio Frías (1;27,04) seguido por Hugo Minghetti (1;27,10) y Jonatan Agrazar (1;27,22) de Trenque Lauquen. Marcos Carosio y Matías Mansilla fueron 7º y 13º respectivamente. Los representantes de Coronel Suárez hicieron el 1-3 en Master B1: Juan Peirano (1;26,51), Julio Estrada (1;27,13) y Diego Sportelli (1;28,10). El trenquelauquense Gonzalo Sttrobe se ubicó 17º. En Master B2 el ciclista local, Sandro Buffarini, finalizó 7º en la competencia ganada por J. Carlos Zigler (1;28,15). Segundo fue Alfredo Minguetti de América(1;30,41) y tercero Rodolfo Lochbaum (1;31,26); Ángel González no pudo completar la carrera. Por el lado de Master C1 los tres más rápidos fueron: Carlos Villalba (1;32,42), Martín Parodi (1;32,44) y Jorge García de 30 de Agosto (1;32,49), mientras que en Master C2: Manuel García (1;33,17), J. Antonio Ibarra (1;35,31) y Amilcar Perú (1;38,28) donde Jorge Brisoliz arribó 6º. En Master D1 y Master D2 no hubo trenquelauquenses compitiendo. En la primera fue victoria de Héctor Di Bin (1;40,01), seguido por Jorge Metz (1;40,28) y Esteban Salm (1;47,28), mientras que en la D2 los primeros tres en completar la carrera fueron: Luis Zárate (1;10,32), Ruben Coito (1;10,57) y Osvaldo Fuentes (1;11,04).

Próxima fecha

El Campeonato MTB del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires continúa con la tercera fecha el 13 de mayo en Carhué.