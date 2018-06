Se concretó un “un viejo anhelo” de la UOM local

Con la presencia del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, la entidad sindical reinauguró ayer a la mañana sus instalaciones ubicadas en calle Gobernador Irigoyen 134.

El titular de la UOM local, Alberto Barrios, contó con el acompañamiento de Caló y otros dirigentes y destacó como “un viejo anhelo” la realización de las obras, con las que se independizaron las instalaciones del ámbito gremial de las correspondientes a la obra social OSUOMRA.

A su turno, Caló, quien minutos antes había recorrido las instalaciones locales del Ministerio de Trabajo, destacó estar a gusto compartiendo el momento en la UOM y entre otras cosas señaló: “Esta es la UOM que pudimos construir entre todos”.

Además el dirigente nacional recordó el apoyo que recibió tiempo atrás de parte del ex presidente Néstor Kirchner, a quien destacó como alguien importante en el crecimiento que tuvo la UOM en los últimos años, pasando la industria metalúrgica, según marcó, de contar con 60.000 a 250.000 trabajadores, y se refirió al presente con términos no muy positivos. “Ahora nos toca esta situación. El pueblo eligió cambios. Eligió otro gobierno, a cuyo presidente yo le tengo mucho respeto. Siempre hay que tenerle respeto al presidente cuando es electo por el voto directo del pueblo. Uno no tiene que tenerle respeto cuando entran por la fuerza. Pero cuando un presidente, un concejal, un diputado o un secretario general de un gremio entran por el voto directo se les tiene que tener respeto, por más que a uno no le guste. Así tenemos que ser nosotros con el gobierno de Macri. Se está atravesando un momento difícil. Van a venir épocas difíciles, no sé si como en el 2001. No va a haber fuentes de trabajo, va a faltar plata, la inflación es terrible. Todavía no se vislumbra el grave problema que podríamos tener. Ojalá que me equivoque, porque la gente todavía está trabajando, cobrando lo atrasado, cobrando aumentos, tiene algo guardado, pero no hay país que pueda subsistir, no hay familias, cuando el pan vale 80 pesos el kilo”, remarcó, añadiendo que “esto nos tiene que encontrar más juntos que nunca, y anticipó para el lunes un paro importante, acompañado por muchos gremios, haciendo referencia a la medida de fuerza impulsada por la CGT y otros ámbitos.

Presencias

En la cita estuvieron presentes autoridades nacionales de la UOM, dirigentes regionales, el delegado del Ministerio de Trabajo, Carlos Benito, y delegados de diferentes gremios, como Ricardo Rodríguez (UOCRA) y Rolando Pagella (SATSAID), entre otros, así como trabajadores y vecinos en general.

Bendición y almuerzo

Tras el corte de cintas, que dejó formalmente inauguradas las remodeladas instalaciones, el párroco Juan Pellegrino bendijo el espacio. Y para finalizar el acto los presentes recorrieron las instalaciones, que constan de dos oficinas, una de la UOM y otra de la OSUOMRA, y un quincho que sirve para reuniones y fiestas.

En tanto, al mediodía se compartió un almuerzo en la sede del club Barrio Alegre.