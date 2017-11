Se celebró ayer el acto oficial por el Día de la Soberanía

La Plazoleta Mario Castelló, ubicada entre las calles Lagos y Schweitzer del Barrio Parque de nuestra ciudad, fue escenario del acto oficial por el Día de la Soberanía Nacional, que se concretó en la mañana de ayer.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia del jefe comunal, Miguel Fernández, los discursos estuvieron a cargo de la inspectora de Educación de Adultos, Laura Olivera, y la titular de la Oficina de la Juventud, Marta Bathis, mientras que la Academia Sentir Argentino llevó adelante una representación de “El Triunfo de la Vuelta de obligado”.

n Discursos

En primer término Laura Olivera sostuvo: “Hoy se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Recordamos la lucha de los héroes de la batalla de la Vuelta de Obligado en 1845. Es un hecho recordado como un símbolo de unidad nacional”.

Y se preguntó cómo trasladar ese concepto a nuestra realidad actual. Y en ese sentido señaló que “la educación de adultos se propone contar y difundir lo que muchas veces no se hace visible”. “Por eso es importante pensar los hechos históricos que nos permitan aplicar los valores que se manifiestan en cada uno de nuestros héroes. Porque soberanía no significa no sólo cuidar fronteras si no que nos exige un compromiso con la familia y el trabajo para constituir una sociedad más solidaria”, enfatizó.

En tanto que la titular de a Oficina de la Juventud, Marta Bathis, hizo un repaso del contexto de aquel hecho histórico y destacó que esta fecha “sirve para recordar que la patria se hizo con coraje y heroísmo”. Asimismo recordó a Mario Castelló, “un héroe de nuestra ciudad que en otras circunstancias no menos patrióticas defendió la soberanía de las Islas Malvinas”.

Por último señaló que “la defensa de la soberanía no es sólo parte del pasado”. “Se defiende día a día. Y tenemos la obligación de defenderla desde nuestro lugar, buscando objetivos comunes”, resaltó.

En tanto que sobre el final el intendente entregó un certificado de reconocimiento al trabajo sostenido por la Educación de Adultos en el distrito a la inspectora de dicha modalidad, Alejandra Marino.