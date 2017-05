“Se busca un proyecto superador de lo que está y de lo que fue”

El último jueves el diputado del Frente Renovador, Sergio Massa, y su par del GEN, Margarita Stolbizer, presentaron su alianza electoral en la provincia de Buenos Aires y un nuevo partido llamado Un País.

El dirigente del Gen Trenque Lauquen, Lucas Castrillón, fue parte de este encuentro. En diálogo con La Opinión, comentó su parecer sobre esta nueva etapa que comienza entre estas dos fuerzas. “Con un grupo de compañeros de dirigentes de Trenque Lauquen y de la cuarta sección participamos del acto y volvimos muy contentos, estamos esperanzados de cara a lo que viene en este frente”, dijo y, en ese sentido, agregó que “lo que más resalto es que en el acto se escuchó un catarata de proyectos que plantearon los equipos técnicos de Massa y Stolbizer. Se escucharon apreciaciones sobre qué está haciendo mal el gobierno de turno y por qué no se quiere volver a lo de antes. El acto político estuvo basado en eso, buscar un proyecto superador de lo que está y lo que estuvo. Buscar romper esta polarización que se busca instalar hoy”.

n A nivel local

Consultado sobre cómo repercutirá esta alianza a nivel local, Castrillón comentó que “nuestros socios son el FR con quienes estamos en conversaciones y vemos que la gestión de Miguel Fernández, que en campaña prometió muchas cosas, no las pudo cumplir, le falta una capacidad operativa para llevar a cabo todo lo que había planteado. Nosotros vemos que hay muchas cosas para superar, creemos que por nuestra edad y la gente con la que trabajamos hay una necesidad de renovación de la política, caras nuevas y gente en el HCD”.

Por último, agregó que “todavía no lo hemos decidido, no sabemos cómo se va a conformar la lista. Ser candidato conlleva mucho tiempo y mucha responsabilidad, hay varias personas interesadas”.